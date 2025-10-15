"Крик души": депутат объяснил свою критику в адрес главы МВД

Депутат Бакытжан Базарбек 15 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал свое резкое высказывание в адрес министра внутренних дел Ержана Саденова, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" в Мажилисе между депутатом Бакытжаном Базарбеком и председателем палаты Ерланом Кошановым произошел короткий, но заметный обмен репликами. Спикер призвал депутата при высказывании критики воздерживаться от перехода на личности.

Мажилисмен озвучил проблему в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, где, по его словам, ведется незаконная добыча горных пород.

"Акиматы на местах создают комиссии и материалы передают вам, но вы не возбуждаете уголовные дела. В одном Талгарском районе выявили 9 фактов, но по 4 фактам выдается заключение, что там нет состава преступления. Как это понять? По Алматы я 12 фактов выявил, но по ним не возбуждено ни одного уголовного дела. Почему то, что вижу я, видит комиссия, не видит полиция? Почему полицейские сидят сложа руки, не раз я повторял – наверное, состарюсь уже скоро. Нет профилактики. Участковые инспекторы на своих участках не работают. Я много раз говорил о фактах незаконной добычи, материалы направил в Генпрокуратуру, но от вашего ведомства нет никакой реакции. Именно вы говорили, что со мной свяжутся, но с МВД мне до сих пор никто не позвонил", – сказал депутат.

По его словам, в нынешней ситуации говорить о профилактике преждевременно. Депутат выразил надежду, что его слова будут восприняты конструктивно и послужат основанием для принятия реальных мер.

Позже в кулуарах Бакытжан Базарбек признался журналистам, что это был "крик души", и он не должен был переходить на личности.

"Почему? Потому что, во-первых, министр должен понимать, что дальше критиковать уже некуда. Уровень доверия населения к полиции сейчас находится на крайне низком уровне. Мы боимся не преступников, а саму полицию. И давайте говорить откровенно – если в деле замешаны влиятельные фигуры, уголовные дела зачастую просто закрываются. Возьмем элементарный пример с предгорьем – я подверг министра жесткой критике, потому что туда регулярно поступают материалы от общественников, журналистов, активистов и простых граждан. Я поднимаю эти материалы в Генеральную прокуратуру и спрашиваю: где уголовные дела по фактам срезки гор? Ведь горы действительно срезают", – озвучил он.

По словам депутата, в МВД существует специализированная природоохранная полиция, которая должна выявлять нарушения и возбуждать уголовные дела. Однако, несмотря на наличие соответствующих статей в УК и КоАП, этого не происходит.

"Когда человек обращается, а дело не возбуждают – естественно, доверие к полиции теряется элементарно, далеко ходить не нужно. Полиция, наша полиция, меня лично не смогла защитить. Когда некие люди пришли, когда я начал поднимать, в 2023-м году, что очень многие (участки земель. – Прим. ред.) в предгорье ушли в собственность олигархов. Прямо пофамильно это озвучил. А потом пришли некие люди, сожгли коляску нашу. Прямо около дома. Сама цель – это запугать депутата. И тогда полицейская служба действительно возбудила уголовное дело. Но уголовное дело продержалось всего лишь 2-3 недели. А потом закрыли. Психологическую экспертизу провели и оказалось, что тот, кто это все совершил, он психом оказался", – отметил он.

Однако, добавил мажилисмен, полиция дальше не расследовала, по указанию кого этот человек пришел и сжег детскую коляску.

"Полицейские даже отказали мне, депутату, в предоставлении видеозаписи, чтобы я мог ее опубликовать. Понимаете? При этом мы же видим, что по некоторым уголовным делам видео, где запечатлено само преступление, спокойно попадает в соцсети. Если это действительно материалы "для служебного пользования" или содержат секретные данные, то как такое возможно? Почему депутату отказали?" – озвучил Бакытжан Базарбек.

Он подчеркнул, что задает эти вопросы не ради спора, а потому что хочет получить обоснованные ответы.

