Ославившийся на всю страну павлодарский пансионат для пожилых покинули все постояльцы

После громкого заявления прокуратуры об издевательствах над немощными людьми и начатого расследования двери частного социального учреждения закрылись. Что за ними скрывалось на самом деле, выяснял Zakon.kz.

14 января 2025 года прокуратура Павлодара огласила факты, повергшие страну в шок. В частности, в пресс-релизе указывалось, что силовики установили частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению.

"В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями. Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц (ограничивали в питании, передвижении, наносили побои) и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев", – говорится в распространенном релизе.

По указанным фактам начато расследование, о результатах которого органы обещают информировать. На данный момент известно, что учреждение остановило свою деятельность. Более 20 пожилых людей, часть из которых лежачие, перевезли. Кто-то отправился домой, другие – в подобные пансионаты, кто-то нашел пристанище в хосписе.

Об этом рассказала руководитель ославившегося пансионата Людмила Яценко. Она осталась в здании, чтобы собрать последние вещи. Пансионат арендовал особняк в областном центре.

"Могу только сказать, что я не знаю, кому все это было нужно. Я сама пожилой человек, неужели я буду избивать? У наших подопечных есть родные, близкие. Они посещают нас регулярно, я всегда на связи, все мы общаемся. Нахождение здесь обходится в 160 тысяч тенге. Мы несем ответственность за каждого. Разве можно скрыть информацию о плохом питании, избиениях? Вместо того, чтобы решать вопросы, которые возникают, все разрушили. Для тех, кто ушел отсюда, это очень тяжело. Это пожилые люди, больные. Надо думать о них в первую очередь", – говорит Людмила Яценко.

Вместе с тем, как удалось выяснить Zakon.kz, дочь одной из постоялиц действительно обнаружила синяк на теле матери и забрала ее домой незадолго до прихода в пансионат полиции и прокуратуры.

"Мужчина работал у меня соцработником, и началось все с того, что женщина упала на лестнице, а он скрыл. У нее появился синяк. Ее забрали домой, дочь начала задавать вопросы, а я не в курсе была, извинилась, конечно. Хотела возместить материальные затраты родных этой женщины, но мы не сошлись в сумме", – поясняет владелица пансионата.

Она рассказала, что при осмотре помещений сотрудники органов обнаружили нескольких пациентов привязанными. По словам женщины, меры ограничения движения требовались людям, страдающим деменцией.

"Это в целях безопасности. Они могли двигаться, садиться на кровати, но эти пояса не давали им упасть и травмироваться", – уверяет Людмила Яценко.

Что касается фактов незаконной сдачи в аренду квартир умерших, подробно комментировать эти обвинения она не стала, сообщив, что у большинства обитателей пансионата есть родные, а, значит, и наследники. В любом случае точку в этом вопросе поставят правоохранительные органы.

Как сообщила Людмила Яценко, трудятся здесь шесть человек, из них два – это социальные работники. Есть повар, технички. По словам женщины, такого коллектива достаточно, чтобы охватить полноценной заботой всех стариков. А их может быть 28-30 человек, и многие нуждаются в помощи. К соцработникам не предъявляются требования об образовании и квалификации. Их обучают на месте, в течение нескольких дней. Эти люди должны, в основном, проводить санитарно-гигиенические процедуры. В дальнейшем приходится полагаться на их ответственное отношение.

"По медицине – есть приходящий специалист, который смотрит за здоровьем наших подопечных. Если требуется более серьезная помощь, анализы, то обращаемся в больницу, а в экстренных ситуациях вызываем "скорую", – рассказала собеседница.

В областном управлении координации занятости и соцпрограмм пояснили, что о возникшей ситуации знают, но частные пансионаты такого типа госорган не курирует, так как работает с учреждениями, оказывающими специальные социальные услуги гражданам. Этот спектр услуг охватывает восемь направлений, включая медицинское. Должен быть укомплектован штат, соблюдены требования к помещениям, к питанию.

"А эти пансионаты, по сути, предоставляют сестринские, уходовые или бытовые услуги, так они и регистрируют свою деятельность. Их облагают налогом. В этом случае все зависит от порядочности владельцев, персонала. Контролировать могут и родственники подопечных, которые платят солидные суммы за уход и достойное обслуживание своих пожилых близких. К сожалению, владельцы пансионатов в Павлодаре пока не выходят на другой уровень. Лет 10 назад эту деятельность пытались упорядочить, но безуспешно", – пояснили в управлении.

Точное число подобных пансионатов в Павлодаре неизвестно. Но оно растет, так как на них имеется спрос.

Ранее мы рассказывали, что в Павлодаре завели дело на сотрудников пансионата для пожилых людей.