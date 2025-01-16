В пяти регионах Казахстана пресекли каналы незаконной миграции

Фото: polisia.kz

Министерство внутренних дел с целью недопущения проникновения в страну различных криминальных элементов и террористических ячеек проводит системную работу по пресечению каналов незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали несколько таких криминальных групп. В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.

и областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов. В Западно- и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.

и областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность. В Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему "посреднических" услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана. "Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс. Ранее казахстанцам напомнили про последствия неуплаты налогов.

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