В пяти регионах Казахстана пресекли каналы незаконной миграции
Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел с целью недопущения проникновения в страну различных криминальных элементов и террористических ячеек проводит системную работу по пресечению каналов незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.
Подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали несколько таких криминальных групп.
- В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.
- В Западно- и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.
- В Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему "посреднических" услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.
"Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Ранее казахстанцам напомнили про последствия неуплаты налогов.
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