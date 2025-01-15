Арест банковских счетов и имущества: казахстанцам напомнили про последствия неуплаты налогов

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 15 января 2025 года проинформировали, что при возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней, сообщает Zakon.kz.

В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3932 тенге в 2025 году) в вышеуказанный срок должнику направляется налоговый приказ.

"Далее, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям. Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям". ДГД по Мангистауской области

Как пояснили в департаменте, частные судебные исполнители в рамках Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" вправе применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества .

"При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности, с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности". ДГД по Мангистауской области

Во избежание дополнительных расходов казахстанцам рекомендуют своевременно производить уплату налогов.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat. О том, как установить мобильное приложение e-Salyq Azamat, можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что казахстанским многодетным семьям снизили налоговую нагрузку на семейный бюджет.