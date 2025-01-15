#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Общество

Арест банковских счетов и имущества: казахстанцам напомнили про последствия неуплаты налогов

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:39 Фото: pexels
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 15 января 2025 года проинформировали, что при возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней, сообщает Zakon.kz.

В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3932 тенге в 2025 году) в вышеуказанный срок должнику направляется налоговый приказ.

"Далее, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям. Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям".ДГД по Мангистауской области

Как пояснили в департаменте, частные судебные исполнители в рамках Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" вправе применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества.

"При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности, с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности".ДГД по Мангистауской области

Во избежание дополнительных расходов казахстанцам рекомендуют своевременно производить уплату налогов.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat. О том, как установить мобильное приложение e-Salyq Azamat, можно узнать по ссылке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:39
Многодетные семьи, ипотека, обучение: как казахстанцы могут экономить за счет налогов
, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:39

Ранее сообщалось, что казахстанским многодетным семьям снизили налоговую нагрузку на семейный бюджет.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Общество
18:00, Сегодня
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Ославившийся на всю страну павлодарский пансионат для пожилых покинули все постояльцы
Общество
17:41, Сегодня
Ославившийся на всю страну павлодарский пансионат для пожилых покинули все постояльцы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: