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Законодательство РК

МВД: В регионах ликвидированы каналы незаконной миграции

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 08:36 Фото: polisia.kz
Сотрудники МВД проводят системную работу по выявлению каналов незаконной миграции в регионах страны в целях недопущения проникновения криминальных и террористических элементов, сообщает Zakon.kz.

Подразделения по борьбе с организованной преступностью с начала текущего месяца пресекли деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции.

Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов.

Об этом сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

  • Так в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.
  • В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. Во время обыска у них изъяли зарубежные паспорта, черную бухгалтерию и документацию.
  • Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.

По всем фактам проводятся досудебные расследования. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее в Нацгвардии рассказали, как спасли людей во время пожара в ресторане Астаны.

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