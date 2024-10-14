МВД: В регионах ликвидированы каналы незаконной миграции

Сотрудники МВД проводят системную работу по выявлению каналов незаконной миграции в регионах страны в целях недопущения проникновения криминальных и террористических элементов, сообщает Zakon.kz.

Подразделения по борьбе с организованной преступностью с начала текущего месяца пресекли деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции.

Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов.

Об этом сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Так в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.

В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. Во время обыска у них изъяли зарубежные паспорта, черную бухгалтерию и документацию.

Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.

По всем фактам проводятся досудебные расследования. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

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