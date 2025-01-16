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Общество

В Алматы появится первая в Казахстане национальная школа для воспитания элиты госуправления

Школа для воспитания элиты в Алматы, интернат имени Абая, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 09:57 Фото: Instagram/abai_rmm
По поручению главы государства в Алматы началось строительство первой национальной школы "ABAI ULTTYQ MEKTEBI", сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 января 2025 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Новое учебное заведение будет основано на философии великого казахского мыслителя и включать в себя идею "пяти ценностей". Учебный процесс в этой школе будет ориентирован на углубленное изучение казахского языка и литературы. Для этого в полной мере будет использован потенциал ныне действующей школы-интерната имени Абая в Алматы.

"Модернизация республиканской специализированной школы-интерната для одаренных детей имени Абая придаст новый импульс дальнейшему развитию отечественного образования и укреплению духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения. "ABAI ULTTYQ MEKTEBI" призвана стать центром просвещения для конкурентоспособной молодежи в современном образовательном пространстве. Она будет способствовать формированию нового поколения патриотов в соответствии с концепцией главы государства "Адал азамат" и философии Абая "Толық адам", воспитанию казахстанской элиты государственного управления. В настоящее время начата разработка единой программы "ABAY-Programme", акцентированной на углубленном изучении казахского языка и нескольких иностранных языков", – поделился председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.

Строительство новой школы началось в ноябре прошлого года. Объект рассчитан на 900 ученических мест. В его инфраструктуре предусмотрены школа-пансион, Дом учителя, библиотека, спортивный комплекс, теплица и другие объекты. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до 2026 года.

Между тем, 2025-й объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, в связи с чем Министерством просвещения была разработана Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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