Год рабочих профессий: профтехобразование в Казахстане станет более доступным

Вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал в интервью Zakon.kz о планах, направленных на развитие системы технического и профессионального образования.

Ранее правительством был утвержден Республиканский план по проведению Года рабочих профессий, а министерством просвещения была разработана Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы.

– Едил Сабырович, известно, что разработан план мероприятий, приуроченных к Году рабочих профессий. Координация их реализации возложена на Министерство просвещения. Какие шаги предпринимаются в этом направлении, и что казахстанцам ожидать от этого года?

– Действительно, 2025 год станет ключевым в развитии системы технического и профессионального образования в Казахстане. В рамках поручения президента был утвержден План мероприятий по проведению Года рабочих профессий и разработана Дорожная карта трансформации ТиПО на 2025-2027 годы, которые станут основными инструментами предстоящих реформ в этой сфере. Для достижения целей по повышению престижа рабочих профессий и улучшению качества подготовки кадров также разработаны 20 региональных и 13 отраслевых планов.

Глава государства в своем Послании подчеркнул важность ранней профориентации. Министерство предлагает начинать профориентационную работу в стенах школы, поскольку проблема выбора профессии у школьников остается актуальной. Многие старшеклассники недостаточно осведомлены о разнообразии карьерных возможностей. Мы разработали концепцию профессиональной ориентации. Новые подходы к профориентационной работе позволят учащимся узнать о современных требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в разных отраслях экономики и сделать осознанный выбор профессии. В рамках этих инициатив будет усилена работа профориентационных служб в школах, что обеспечит полный охват учащихся профессиональной диагностикой. В сотрудничестве с предприятиями и колледжами в школах откроются 1000 профильных классов. Также будет внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и основам первой рабочей профессии на базе колледжей.

Для системного развития работы в этом направлении с учетом потребности в кадрах во всех регионах будет разработан "Атлас новых профессий".

– На заседании Правительства министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что финансирование колледжей будет зависеть от их достижений. Получается, для получения финансирования колледжи должны продемонстрировать конкретные показатели?

– Это долгожданная новость для участников сферы технического и профессионального образования, и, на мой взгляд, справедливое решение. С 1 сентября 2025 года вступает в силу новая система подушевого финансирования, в рамках которой средняя сумма средств, выделяемых на обучение одного студента, будет увеличена с 437 до 912 тыс. тенге. Эта сумма будет разделена на основную и стимулирующую части. Стимулирующие выплаты будут предоставляться тем колледжам, которые достигнут конкретных результатов. Мы уверены, что эта мера поможет создать здоровую конкуренцию среди учебных заведений, повысить их материально-техническую базу и улучшить качество преподавания.

– Сотрудничество с бизнесом становится все более актуальным. Как министерство планирует расширить партнерство с бизнес-структурами?

– Сотрудничество с бизнесом будет развиваться активно. На сегодняшний день более 500 предприятий оказывают шефство 410 колледжам. Эта поддержка включает в себя оснащение колледжей современным оборудованием, организацию стажировок для педагогов и помощь в трудоустройстве студентов. Мы планируем привлечь бизнес-структуры и инвесторов для развития системы технического и профессионального образования, увеличив количество предприятий, оказывающих шефство колледжам, до 4000. Это, в свою очередь, позволит развить систему дуального обучения и обеспечить целевую подготовку специалистов, востребованных экономикой, на основе заказов предприятий. Также важно, что шефствующие предприятия участвуют в обновлении образовательных программ колледжей, что усилит дуальную систему образования и обеспечит подготовку специалистов, которые востребованы на рынке труда. Колледжи станут площадками для взаимодействия с бизнес-сообществами.

– Многие молодые люди стремятся работать в офисе или стать предпринимателями. Какие меры предпринимаются для повышения привлекательности рабочих профессий?

– Рабочие профессии всегда будут востребованы. Несмотря на рост технологий и автоматизацию, ряд профессий, таких как механики, слесари и сантехники, требуют специализированных знаний и навыков, которые невозможно заменить машинами. Важно, что количество молодых людей, выбирающих техническое образование, с каждым годом увеличивается. В 2024 году в колледжи поступило 177 тыс. студентов, и государство ежегодно увеличивает образовательный заказ. В этом году было выделено 143 тыс. образовательных грантов, и в следующем году этот показатель будет еще выше, что обеспечит доступность рабочих профессий для молодежи.

Кроме того, стипендии для студентов колледжей, обучающихся по госзаказу, были увеличены в два раза. Важным шагом также является интернационализация 10 казахстанских колледжей. Мы намерены повысить их конкурентоспособность на международном уровне и внедрить лучшие мировые практики.

– Можете приоткрыть завесу, и рассказать, чем примечателен будет этот знаменательный год, а также перечислить несколько ключевых мероприятий, которые планируются?

– В 2025 году мы проведем первый чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills в городе Актау, в котором примут участие представители тюркоязычных стран. Это мероприятие станет важной платформой для обмена опытом и внедрения инновационных решений. Кроме того, в Казахстане будет создан Национальный центр компетенций, который будет способствовать развитию новых технологий и профессиональных навыков. Центр станет важным элементом подготовки к международным чемпионатам и поможет в организации курсов повышения квалификации для педагогов.

Таким образом, 2025 год открывает новые горизонты для развития системы технического и профессионального образования в Казахстане, что, безусловно, повлияет на качество образования и подготовки кадров, способных отвечать требованиям современной экономики.