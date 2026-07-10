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Общество

Скандал в ЦОНе из-за замечания обернулся неожиданным решением суда

мужчины, судья, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:06 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
В Шуском районном суде рассмотрели 2 объединенных дела об административных правонарушениях в отношении жителя Жамбылской области по ч. 1 ст. 434 ("Мелкое хулиганство") и ч. 1 ст. 667 ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") КоАП РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, конфликт произошел в здании Центра обслуживания населения Шуского района после замечания руководителя ЦОНа, сделанного посетителю по поводу соблюдения чистоты.

"Гражданин У. пояснил, что руководителем центра в его адрес были высказаны оскорбительные слова, в том числе в адрес его матери, что и стало причиной дальнейшего конфликта. Согласно протоколу, мужчина пытался спровоцировать драку и не выполнил законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия. В суде потерпевший отрицал факт оскорблений и пояснил, что лишь сделал замечание о необходимости соблюдать чистоту, после чего посетитель начал вести себя агрессивно".Шуский районный суд Жамбылской области

Судом установлено, что полицией не представлено достаточных и объективных доказательств, подтверждающих совершение У. указанных действий. В частности, отсутствовали записи камер видеонаблюдения и видеозапись с нагрудной камеры сотрудников полиции, а показания свидетелей не позволили достоверно подтвердить изложенные обстоятельства.

"Руководствуясь принципом презумпции невиновности и учитывая, что все сомнения толкуются в пользу лица, привлекаемого к ответственности, суд прекратил производство по делам в связи с отсутствием в действиях лица состава административных правонарушений".Шуский районный суд Жамбылской области

Отмечается, что постановление вступило в законную силу.

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