Два таксиста в Актобе получили награды от полицейских
Фото: Zakon.kz
16 января таксисты Женис Бигалиев и Айбек Кулов получили благодарственные письма за высокую водительскую культуру, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП региона, награждение прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Перевозчик". В числе отмеченных полицией стали водители такси, которые более 10 лет не нарушали правила дорожного движения.
"Я всегда думал, что полицейские могут только выписывать штрафы. Сегодня убедился, что это не так. Я рад, что полицейские поздравили меня и вручили благодарственное письмо", – удивленно отметил Женис Бигалиев.
За рулем Женис уже более 25 лет. По образованию он строитель, а восемь лет назад начал подрабатывать в такси.
А в Алматы полиция задержала полураздетого дебошира, нападавшего на машины прямо на проезжей части.
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