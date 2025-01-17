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Общество

Два таксиста в Актобе получили награды от полицейских

Светофор, зима, пешеходный переход, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 07:40 Фото: Zakon.kz
16 января таксисты Женис Бигалиев и Айбек Кулов получили благодарственные письма за высокую водительскую культуру, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, награждение прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Перевозчик". В числе отмеченных полицией стали водители такси, которые более 10 лет не нарушали правила дорожного движения.​

"Я всегда думал, что полицейские могут только выписывать штрафы. Сегодня убедился, что это не так. Я рад, что полицейские поздравили меня и вручили благодарственное письмо", – удивленно отметил Женис Бигалиев.

За рулем Женис уже более 25 лет. По образованию он строитель, а восемь лет назад начал подрабатывать в такси.

А в Алматы полиция задержала полураздетого дебошира, нападавшего на машины прямо на проезжей части.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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