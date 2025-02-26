Сотрудницу банка в Актобе наградили за спасение женщины от мошенников

Данагуль Мырзатаева из города Актобе получила благодарственное письмо от полицейских за то, что предостерегла клиентку банка от взаимодействий с мошенниками, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем корреспонденту "Первого канала Евразия" рассказал супруг клиентки банка. С его слов, при оформлении кредита на три млн тенге супруга была словно под гипнозом и не совсем понимала, что именно она делает. Это и вызвало первое подозрение у сотрудницы банка Данагуль Мырзатаевой.

Она задала наводящие вопросы клиентке, на которые та категорически отказалась отвечать. Тогда у сотрудницы банка не осталось сомнений, что клиентка имеет дело с мошенниками.

Затем уже выяснилось, что звонившие женщине люди представились сотрудниками Комитета национальной безопасности, выдумали историю и убедили ее отправить деньги. После чего женщина оформила на себя кредит и отправилась в банк, чтобы перечислить средства на счет, которые ей дали мошенники.

Тем временем казахстанцев активно предупреждают о мошенниках, орудующих на сайтах бесплатных объявлений.