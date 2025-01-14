Ребенок тонул в аквапарке Усть-Каменогорска: история его чудесного спасения

В аквапарке Atlantic в Усть-Каменогорске едва не произошла трагедия. Четырехлетний мальчик пошел ко дну и начал захлебываться. Жизнь ребенка удалось спасти благодаря счастливой случайности: среди посетителей оказалась врач, передает корреcпондент Zakon.kz.

Ирина Носакова – главная акушерка Центра матери и ребенка ВКО. Она оперативно провела реанимационные действия и вернула ребенка к жизни.

Как рассказывает мама четырехлетнего Сункара Меруерт Смайлова, происшествие случилось, когда она ненадолго отошла от сына. Позже по камерам видеонаблюдения удалось вычислить, что мальчик пробыл под водой около 1,5 минуты.

"Словами не передать, как нам повезло, что в аквапарке в тот день отдыхала наша спасительница Ирина со своими детьми. Она буквально вытащила с того света моего ребенка. Сункар вспоминает тот вечер и плачет, говорит, упал в воду, нахлебался воды и уснул. Он считает, что заснул". Меруерт Смайлова

Инцидент произошел 11 января 2025 года. Ирина Носакова рассказала, что находилась в аквапарке с детьми и уже собиралась уходить, когда около 20:00 заметила мужчину, несущего мальчика в сторону медпункта. Не раздумывая, она поспешила на помощь.

"Ребенка занесли в медпункт. Я всех оттолкнула, сказала, что являюсь медиком. У мальчика не было признаков жизни: ни сердцебиения, ни пульса. Я начала непрямой массаж сердца. Через некоторое время из носа и рта начала выходить вода. Я повернула его на бок, но сердце все еще не заводилось. Примерно с четвертой попытки ребенок сделал первый вдох. Я продолжила реанимацию, и вскоре он начал дышать самостоятельно". Ирина Носакова

Тем временем мужчина, принесший ребенка, вызвал скорую помощь. Он также оказался незнакомцем, который заметил мальчика в беде.

"Мальчик не мог вступать в контакт и не открывал глаз, но его дыхание стало ровным. Я укрыла его теплыми полотенцами и заметила, что кожа порозовела. После этого я передала ребенка и его маму фельдшерам скорой помощи. Позже я уточняла состояние мальчика по телефону, и мне сказали, что все в порядке". Ирина Носакова

Администратор аквапарка Данияр Рахимов сообщил, что в тот вечер у бассейна дежурил спасатель, который находился всего в двух метрах от мальчика, но не сразу распознал опасность.

"Когда человек тонет, он не может кричать и звать на помощь, со стороны это может выглядеть как игра. Именно поэтому даже те, кто находился рядом, не сразу поняли, что ребенок в беде. Мы навестили мальчика и его маму в больнице, мы предоставим им материальную помощь и поможем с лечением и реабилитацией". Данияр Рахимов

Ирина Носакова, сыгравшая ключевую роль в спасении маленького Сункара, получила в благодарность от администрации аквапарка – сертификат на 360 посещений, которым она сможет воспользоваться вместе со своими детьми.

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Автор: Асем Кайратбек