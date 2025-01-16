#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
529.7
545.96
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
529.7
545.96
5.17
Право

В Казахстане изменят подходы и методики выявления ВИЧ-инфекции

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 14:44 Фото: pixabay
Минздрав подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрены новые подходы и методики выявления случаев ВИЧ-инфекции: индексное тестирование, самотестирование, доконтактная профилактика, расширена регистрационная карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции и др.

Так, поясняется, что самотестирование на ВИЧ – процедура, при которой человек самостоятельно проводит исследование околодесневой жидкости или капиллярной крови, затем проводит анализ на ВИЧ методом экспресс-тестирования и расшифровывает результат.

Индексное тестирование – выявление случаев ВИЧ-инфекции в ближайшем окружении ВИЧ-инфицированного лица ("индексный случай", "индексный партнер", "индексный пациент").

Доконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая к неинфицированным людям для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией.

Постконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая с целью снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией после возможного инфицирования.

Также в правила добавлена норма о том, что если инфицирование предположительно произошло в процессе оказания медицинской помощи, эпидемиологическое расследование проводится совместно с территориальным государственным органом санитарно-эпидемиологического контроля с привлечением необходимых экспертов.

На каждый случай ВИЧ-инфекции, предположительно, связанный с оказанием медицинской помощи (внутрибольничный), центр по профилактике ВИЧ-инфекции направляет в территориальный государственный орган санитарно-эпидемиологического контроля экстренное извещение.

Кроме того, в правила добавлена тактика врачей при обследовании и налюдении за людьми, живущими с ВИЧ и их окружением.

"Данные изменения направлены для своевременного выявления источника инфекции, путей и факторов передачи, контактных лиц и локализации очага ВИЧ-инфекции, проведения качественного эпидемиологического расследования", – пояснили в Минздраве. 

Большинство изменений будет принято по рекомендации ВОЗ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Минздрав пересмотрит стандарты питания в больницах и школах
Право
13:00, Сегодня
Минздрав пересмотрит стандарты питания в больницах и школах
Новую воинскую часть Нацгвардии создадут в Жезказгане
Право
12:17, Сегодня
Новую воинскую часть Нацгвардии создадут в Жезказгане
Профессиональный стандарт по производству ювелирных изделий утвердили в Казахстане
Право
12:03, Сегодня
Профессиональный стандарт по производству ювелирных изделий утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: