В Казахстане изменят подходы и методики выявления ВИЧ-инфекции

Минздрав подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрены новые подходы и методики выявления случаев ВИЧ-инфекции: индексное тестирование, самотестирование, доконтактная профилактика, расширена регистрационная карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции и др.

Так, поясняется, что самотестирование на ВИЧ – процедура, при которой человек самостоятельно проводит исследование околодесневой жидкости или капиллярной крови, затем проводит анализ на ВИЧ методом экспресс-тестирования и расшифровывает результат.

Индексное тестирование – выявление случаев ВИЧ-инфекции в ближайшем окружении ВИЧ-инфицированного лица ("индексный случай", "индексный партнер", "индексный пациент").

Доконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая к неинфицированным людям для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией.

Постконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая с целью снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией после возможного инфицирования.

Также в правила добавлена норма о том, что если инфицирование предположительно произошло в процессе оказания медицинской помощи, эпидемиологическое расследование проводится совместно с территориальным государственным органом санитарно-эпидемиологического контроля с привлечением необходимых экспертов.

На каждый случай ВИЧ-инфекции, предположительно, связанный с оказанием медицинской помощи (внутрибольничный), центр по профилактике ВИЧ-инфекции направляет в территориальный государственный орган санитарно-эпидемиологического контроля экстренное извещение.

Кроме того, в правила добавлена тактика врачей при обследовании и налюдении за людьми, живущими с ВИЧ и их окружением.

"Данные изменения направлены для своевременного выявления источника инфекции, путей и факторов передачи, контактных лиц и локализации очага ВИЧ-инфекции, проведения качественного эпидемиологического расследования", – пояснили в Минздраве.

Большинство изменений будет принято по рекомендации ВОЗ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.