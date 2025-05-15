Важную для каждого казахстанца информацию распространил Минздрав
Фото: Telegram/DenMinPR
Министерство здравоохранения 15 мая 2025 года обратилось к казахстанцам с важной информацией касательно инфекций, передающихся половым путем (ИППП), сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что сегодня в рамках Республиканской недели репродуктивного здоровья в разных регионах страны проходят лекции, семинары, тренинги, консультации, встречи с родителями и наставниками на тему защиты от половых инфекций.
Цель дня – повысить осведомленность подростков и молодежи о половом и репродуктивном здоровье, путях передачи и профилактике инфекций, передающихся половым путем, а также снизить стигму и барьеры в обращении за медицинской помощью.
Что такое ИППП?
Это инфекции, передающиеся при незащищенном половом контакте, через кровь и от матери к ребенку.
"Среди них – ВИЧ, сифилис, хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, герпес и другие".Пресс-служба Минздрава РК
Чем они опасны?
Большинство ИППП долго не проявляются, но могут вызывать серьезные последствия:
- бесплодие;
- хронические воспаления;
- осложнения при беременности;
- онкозаболевания (например, рак шейки матки);
- передача ВИЧ.
Симптомы, требующие внимания:
- необычные выделения;
- зуд, жжение, боль при мочеиспускании;
- язвочки, сыпь, наросты на половых органах.
"При первых признаках важно как можно скорее обратиться к врачу – гинекологу, урологу или дерматовенерологу".Пресс-служба Минздрава РК
Как защитить себя:
- всегда используйте презерватив;
- проходите регулярные обследования;
- открыто говорите с партнером о здоровье;
- не используйте чужие иглы и предметы гигиены;
- сделайте прививки от гепатита B и ВПЧ.
"При подтверждении диагноза лечиться нужно обязательно, и обоим партнерам. Курс лечения нельзя прерывать. Контрольные анализы обязательны. Подростки и молодежь особенно уязвимы. Важно, чтобы они знали, куда можно обратиться за помощью. Например, в поликлиниках работают молодежные центры здоровья – там можно получить бесплатную и конфиденциальную консультацию".Пресс-служба Минздрава РК
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