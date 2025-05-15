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Общество

Важную для каждого казахстанца информацию распространил Минздрав

Важную для каждого казахстанца информацию распространил Минздрав, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 13:36 Фото: Telegram/DenMinPR
Министерство здравоохранения 15 мая 2025 года обратилось к казахстанцам с важной информацией касательно инфекций, передающихся половым путем (ИППП), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что сегодня в рамках Республиканской недели репродуктивного здоровья в разных регионах страны проходят лекции, семинары, тренинги, консультации, встречи с родителями и наставниками на тему защиты от половых инфекций.

Цель дня – повысить осведомленность подростков и молодежи о половом и репродуктивном здоровье, путях передачи и профилактике инфекций, передающихся половым путем, а также снизить стигму и барьеры в обращении за медицинской помощью.

Что такое ИППП?

Это инфекции, передающиеся при незащищенном половом контакте, через кровь и от матери к ребенку.

"Среди них – ВИЧ, сифилис, хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, герпес и другие".Пресс-служба Минздрава РК

Чем они опасны?

Большинство ИППП долго не проявляются, но могут вызывать серьезные последствия:

  • бесплодие;
  • хронические воспаления;
  • осложнения при беременности;
  • онкозаболевания (например, рак шейки матки);
  • передача ВИЧ.

Симптомы, требующие внимания:

  • необычные выделения;
  • зуд, жжение, боль при мочеиспускании;
  • язвочки, сыпь, наросты на половых органах.
"При первых признаках важно как можно скорее обратиться к врачу – гинекологу, урологу или дерматовенерологу".Пресс-служба Минздрава РК

Как защитить себя:

  • всегда используйте презерватив;
  • проходите регулярные обследования;
  • открыто говорите с партнером о здоровье;
  • не используйте чужие иглы и предметы гигиены;
  • сделайте прививки от гепатита B и ВПЧ.
"При подтверждении диагноза лечиться нужно обязательно, и обоим партнерам. Курс лечения нельзя прерывать. Контрольные анализы обязательны. Подростки и молодежь особенно уязвимы. Важно, чтобы они знали, куда можно обратиться за помощью. Например, в поликлиниках работают молодежные центры здоровья – там можно получить бесплатную и конфиденциальную консультацию".Пресс-служба Минздрава РК

Ранее Минздрав Казахстана дал рекомендации по употреблению соли.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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