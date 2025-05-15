Важную для каждого казахстанца информацию распространил Минздрав

Министерство здравоохранения 15 мая 2025 года обратилось к казахстанцам с важной информацией касательно инфекций, передающихся половым путем (ИППП), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что сегодня в рамках Республиканской недели репродуктивного здоровья в разных регионах страны проходят лекции, семинары, тренинги, консультации, встречи с родителями и наставниками на тему защиты от половых инфекций.

Цель дня – повысить осведомленность подростков и молодежи о половом и репродуктивном здоровье, путях передачи и профилактике инфекций, передающихся половым путем, а также снизить стигму и барьеры в обращении за медицинской помощью.

Что такое ИППП?

Это инфекции, передающиеся при незащищенном половом контакте, через кровь и от матери к ребенку.

"Среди них – ВИЧ, сифилис, хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, герпес и другие". Пресс-служба Минздрава РК

Чем они опасны?

Большинство ИППП долго не проявляются, но могут вызывать серьезные последствия:

бесплодие;

хронические воспаления;

осложнения при беременности;

онкозаболевания (например, рак шейки матки);

передача ВИЧ.

Симптомы, требующие внимания:

необычные выделения;

зуд, жжение, боль при мочеиспускании;

язвочки, сыпь, наросты на половых органах.

"При первых признаках важно как можно скорее обратиться к врачу – гинекологу, урологу или дерматовенерологу". Пресс-служба Минздрава РК

Как защитить себя:

всегда используйте презерватив;

проходите регулярные обследования;

открыто говорите с партнером о здоровье;

не используйте чужие иглы и предметы гигиены;

сделайте прививки от гепатита B и ВПЧ.

"При подтверждении диагноза лечиться нужно обязательно, и обоим партнерам. Курс лечения нельзя прерывать. Контрольные анализы обязательны. Подростки и молодежь особенно уязвимы. Важно, чтобы они знали, куда можно обратиться за помощью. Например, в поликлиниках работают молодежные центры здоровья – там можно получить бесплатную и конфиденциальную консультацию". Пресс-служба Минздрава РК

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