В Алматы без газа остались свыше 10 тыс. квартир и домов

16 января 2025 года по улице Захарова в Турксибском районе Алматы неизвестные пытались проложить канализационные трубы, но повредили газопровод. Теперь жители части города лишились газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению АО "QazaqGaz Aimaq":

"16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления. Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия".

На время выполнения работ газоснабжение будет временно приостановлено для:

8 048 квартир многоэтажных жилых домов;

2 543 домов частного сектора;

67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Местных жителей для безопасности попросили перекрыть газовые краны на время проведения работ и не открывать их до завершения пусконаладочных мероприятий.

Похожая ситуация произошла в декабре 2024 года в Сарыагаше. Там причиной аварии стал наезд автомобиля марки BMW на надземный газопровод высокого давления.