В Алматы без газа остались свыше 10 тыс. квартир и домов
Фото: aimaq.kz
16 января 2025 года по улице Захарова в Турксибском районе Алматы неизвестные пытались проложить канализационные трубы, но повредили газопровод. Теперь жители части города лишились газа, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению АО "QazaqGaz Aimaq":
"16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления. Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия".
На время выполнения работ газоснабжение будет временно приостановлено для:
- 8 048 квартир многоэтажных жилых домов;
- 2 543 домов частного сектора;
- 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.
Местных жителей для безопасности попросили перекрыть газовые краны на время проведения работ и не открывать их до завершения пусконаладочных мероприятий.
Похожая ситуация произошла в декабре 2024 года в Сарыагаше. Там причиной аварии стал наезд автомобиля марки BMW на надземный газопровод высокого давления.
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