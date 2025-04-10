#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.48
574.61
6.06
Право

Город станет больше: к Степногорску присоединят село

Границы Степногорска расширят, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:37 Фото: wikipedia
Подготовлено совместное постановление акимата и решение Акмолинского областного маслихата "Об изменении административно-территориального устройства Аккольского района и города Степногорска Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района общей площадью 74060,7 гектара городу Степногорску.

В связи с чем изменятся границы Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района и города Степногорска.

Как поясняется, изменения производятся в рамках совершенствования административно-территориального устройства Акмолинской области и приведения в соответствие с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Срок исполнения – июнь 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 апреля.

На 2023 год население Степногорска составляло 68 460 человек.

Ранее мы рассказали, что границы трех сел расширят в Карасайском районе Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как подать документы для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок
Право
09:52, Сегодня
Как подать документы для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: