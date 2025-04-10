Город станет больше: к Степногорску присоединят село

Подготовлено совместное постановление акимата и решение Акмолинского областного маслихата "Об изменении административно-территориального устройства Аккольского района и города Степногорска Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района общей площадью 74060,7 гектара городу Степногорску.

В связи с чем изменятся границы Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района и города Степногорска.

Как поясняется, изменения производятся в рамках совершенствования административно-территориального устройства Акмолинской области и приведения в соответствие с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Срок исполнения – июнь 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 апреля.

На 2023 год население Степногорска составляло 68 460 человек.

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