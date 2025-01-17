В Алматы выявили нарушений ПДД в два раза больше, чем в городе живет людей

В полиции Алматы отмечают, что с увеличением числа транспортных средств на дорогах город сталкивается с вызовами по обеспечению безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, на дорогах Алматы курсирует более 1,5 миллиона транспортных средств, включая иногородние.

"В прошлом году в Алматы было зарегистрировано более 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 105 человек, а свыше 7 тысяч получили травмы", – поделились статистикой в ведомстве.

На количество зарегистрированных ДТП в городе влиял плотный автомобильный трафик: ежедневно на улицах мегаполиса находится более 1,5 миллиона транспортных средств. Кроме того, рост аварийности также связан с увеличением популярности альтернативного транспорта, такого как мопеды и электросамокаты.

"В прошлом году с их участием произошло 1 221 ДТП, 17 человек погибли, еще 583 получили телесные травмы. За правонарушения к административной ответственности было привлечено более 84 тысяч мопедистов и пользователей самокатов. В результате локальных рейдов 1 700 мопедов были помещены на специализированные штрафные стоянки", – сообщили в полиции.

Всего в 2024 году на дорогах Алматы выявлено 4 203 240 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано и отстранено от управления 2 тысячи 508 водителей.

Отметим, что, по данным Бюро национальной статистики, на 1 декабря 2024 года численность населения Алматы составила 2 286 300 человек. То есть, число выявленных ДТП почти в два раза превысило число живущих в городе людей.

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