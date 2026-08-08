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События

Какие нарушения ПДД выявили за сутки в Алматы

Алматы, дороги, автомобили , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 09:57 Фото: Zakon.kz
Около 1800 нарушений ПДД, 200 из которых угрожали жизням, совершены на дорогах Алматы за сутки, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Алматы рассказали, что в рамках обеспечения безопасности дорожного движения за сути 7 августа 2026 года на территории города выявлено 1789 нарушений ПДД, в том числе 186 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

В числе выявленных нарушений ПДД:

  • управление транспортным средством в состоянии опьянения – 13 фактов;
  • управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, – 1 факт;
  • ⁠управление транспортным средством с подложными ГРНЗ – 3 факта;
  • нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") – 61 факт;
  • непристегнутый ремень безопасности – 69 фактов;
  • выезд на полосу встречного движения – 10 фактов;
  • пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 29 фактов.

На специализированную стоянку водворено 56 автомобилей.

Ранее в ДП Алматы отметили, что в городе зарегистрировано более 48 тыс. грузовых автомобилей. Только за семь месяцев к административной ответственности привлечено свыше 16 тыс. водителей грузового транспорта.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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