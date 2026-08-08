Какие нарушения ПДД выявили за сутки в Алматы

Около 1800 нарушений ПДД, 200 из которых угрожали жизням, совершены на дорогах Алматы за сутки, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Алматы рассказали, что в рамках обеспечения безопасности дорожного движения за сути 7 августа 2026 года на территории города выявлено 1789 нарушений ПДД, в том числе 186 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

В числе выявленных нарушений ПДД:

управление транспортным средством в состоянии опьянения – 13 фактов;

управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, – 1 факт;

⁠управление транспортным средством с подложными ГРНЗ – 3 факта;

нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") – 61 факт;

непристегнутый ремень безопасности – 69 фактов;

выезд на полосу встречного движения – 10 фактов;

пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 29 фактов.

На специализированную стоянку водворено 56 автомобилей.

Ранее в ДП Алматы отметили, что в городе зарегистрировано более 48 тыс. грузовых автомобилей. Только за семь месяцев к административной ответственности привлечено свыше 16 тыс. водителей грузового транспорта.