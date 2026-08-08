Какие нарушения ПДД выявили за сутки в Алматы
Фото: Zakon.kz
Около 1800 нарушений ПДД, 200 из которых угрожали жизням, совершены на дорогах Алматы за сутки, сообщает Zakon.kz.
В прокуратуре Алматы рассказали, что в рамках обеспечения безопасности дорожного движения за сути 7 августа 2026 года на территории города выявлено 1789 нарушений ПДД, в том числе 186 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
В числе выявленных нарушений ПДД:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения – 13 фактов;
- управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, – 1 факт;
- управление транспортным средством с подложными ГРНЗ – 3 факта;
- нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") – 61 факт;
- непристегнутый ремень безопасности – 69 фактов;
- выезд на полосу встречного движения – 10 фактов;
- пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 29 фактов.
На специализированную стоянку водворено 56 автомобилей.
Ранее в ДП Алматы отметили, что в городе зарегистрировано более 48 тыс. грузовых автомобилей. Только за семь месяцев к административной ответственности привлечено свыше 16 тыс. водителей грузового транспорта.
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