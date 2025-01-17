35-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Метеорологи подчеркивают, что погоду на большей части Казахстана определит Атлантический циклон.
С 18 января на западе и юге прогнозируют снег и метели. Уже 20 и 21 января неблагоприятная погода доберется до севера страны.
Также по всей стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед.
Примечательно, что сильные осадки пройдут ночью 18 января в Туркестанской области.
Далее снегопады прогнозируются:
- 20 января в Улытауской области,
- 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой областях,
- 21-22 января в Акмолинской области,
- 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Абайской областях,
- 22-23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской областях.
С 22 января начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к значительному понижению температуры воздуха ночью:
- на западе – до -10-20°;
- на северо-западе и севере – до -20-30°;
- в центре и на востоке – до -25-35°;
- на юге страны – до -12-25°.
"Жителей страны призываем быть внимательными и готовыми к сильным морозам и сложным погодным условиям".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Что касается 17 января, то в Астане и 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Ранее синоптики рассказали, что декабрь 2024 года в Казахстане выдался весьма теплым. На большей части страны температурный фон превысил норму на 1-6 градусов.