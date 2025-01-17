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35-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 13:39 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие дни. Согласно данным специалистов, с 18 по 23 января 2025 года в стране ожидается резкое понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что погоду на большей части Казахстана определит Атлантический циклон.

С 18 января на западе и юге прогнозируют снег и метели. Уже 20 и 21 января неблагоприятная погода доберется до севера страны.

Также по всей стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

Примечательно, что сильные осадки пройдут ночью 18 января в Туркестанской области.

Далее снегопады прогнозируются:

  • 20 января в Улытауской области,
  • 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой областях,
  • 21-22 января в Акмолинской области,
  • 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Абайской областях,
  • 22-23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской областях.

С 22 января начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к значительному понижению температуры воздуха ночью:

  • на западе – до -10-20°;
  • на северо-западе и севере – до -20-30°;
  • в центре и на востоке – до -25-35°;
  • на юге страны – до -12-25°.
"Жителей страны призываем быть внимательными и готовыми к сильным морозам и сложным погодным условиям".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается 17 января, то в Астане и 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Ранее синоптики рассказали, что декабрь 2024 года в Казахстане выдался весьма теплым. На большей части страны температурный фон превысил норму на 1-6 градусов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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