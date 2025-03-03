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Общество

Новый мурал Паши Каса в Алматы снова закрасили

Новый мурал Паши Каса в Алматы снова закрасили, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 19:18 Фото: pixabay
В начале 2025 года один из любимых муралов "Котенок Гав" в Алматы был закрашен. Позднее на этом месте появился новый рисунок от стрит-арт-художника Паши Каса. Но и его ждала та же участь, сообщает Zakon.kz.

Правда, рисунок, нанесенный по адресу: ул. Кунаева, 38, закрасили частично.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель компании, в частной собственности которого находится объект, Адилет Нагашбеков.

По его словам, когда художник попросил о повторном нанесении рисунка, ему дали разрешение.

"Подготовили все необходимое. Эти люди сообщили охране, что будут здесь рисовать, но оставили надпись. Нам эта надпись показалась неуместной, поэтому мы ее удалили. Если кто-то планирует сделать рисунок или сделать надпись, то должны заранее согласовывать с нами и получать разрешение. Так как это здание является частной собственностью".Адилет Нагашбеков

Стоит отметить, что акимат Алматы не вмешивается в оформление фасадов, находящихся в частной собственности.

"При этом акиматом района поддерживается открытый диалог с горожанами и представителями бизнеса по вопросам оформления объектов городской среды при соблюдении норм законодательства", – уточнили в пресс-службе акимата.

17 января 2025 года в аппарате акима Медеуского района заявили, что изначально мурал "Котенок Гав" был закрашен в связи с необходимостью ремонта фасада.

Тогда было сказано, что сотрудники аппарата акима района во время переговоров с собственником здания достигли договоренности о восстановлении мурала на фасаде здания.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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