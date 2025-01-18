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Общество

49 человек пропали за год в Западно-Казахстанской области

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 05:59 Фото: Zakon.kz
По данным департамента полиции ЗКО, в 2024 году в Западно-Казахстанской области пропали без вести 49 человек. Благодаря срочным поискам, удалось найти 37 из них, включая детей до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в розыске остаются 12 человек, которых ищут с 2016 года. Случаев похищения, принудительного удержания или рабства среди пропавших не зарегистрировано.

Чаще всего пропадают мужчины, злоупотребляющие алкоголем и не имеющие постоянного заработка, состоящие на учете в психиатрическом диспансере с различными диагнозами.

Среди несовершеннолетних чаще пропадают дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, нежелание детей жить с ними, в том числе из-за систематического употребления спиртных напитков, постоянных скандалов в семье и возникающих обид на своих родителей.

Ранее стало известно, что более 1360 без вести пропавших людей разыскали в Казахстане в 2024 году.

Аксинья Титова
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