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В Западно-Казахстанской области эвакуировали 500 человек

Спасение, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 04:23 Фото: скриншот видео
В результате подтопления жилых домов в Западно-Казахстанской области спасателям удалось эвакуировать порядка 500 жителей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, к 04:00 29 марта в противопаводковых работах задействовано 953 человек, 411 ед. техники ДЧС и МИО. Два вертолета Минобороны участвуют в спасательных работах в Каратобинском районе. 350 человек эвакуированы в сельскую школу села Коржын, а из 46 домов поселка Аксу эвакуированы 150 человек.

"С 25 марта по Западно-Казахстанской области откачано 351 тыс. куб. м. талых вод и уложено 21440 шт. мешкотары с инертными материалами. Всего подтоплено 455 жилых домов, пять подвальных помещений многоэтажных жилых домов, 17 социальных объектов", – говорится в сообщении ведомства.

27 марта село Коржын Каратобинского района Западно-Казахстанской области затопило талыми водами.

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