#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
526.81
542.72
5.16
Происшествия

Более 1360 без вести пропавших людей разыскали в Казахстане в 2024 году

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 17:29 Фото: polisia.kz
В 2024 году сотрудники МВД задержали 1949 подозреваемых, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства в прошлом году удалось найти:

  • 43 человека, которых подозревают в совершении убийства;
  • 22 – в разбойном нападении
  • 37 – в причинении тяжкого вреда здоровью;
  • шестерых казахстанцев искали по подозрению в изнасиловании;
  • 68 – в совершении грабежей;
  • за вымогательство разыскивали 21 человека;
  • за кражи – 484;
  • за наркопреступления – 91.
"Для стран СНГ и дальнего зарубежья задержали 844 преступников. Кроме того, установили местонахождение 1361 без вести пропавшего человека", – отметили в МВД.

В начале января в Шымкенте при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали объявленного ранее в межгосударственный розыск 52-летнего мужчину, который в ноябре 2024 года из-за невозврата долга выстрелил из ружья в 54-летнего жителя города.

В Семее полиция задержала 35-летнего мужчину, который в 2023 году в Алматы в группе занимался карманными кражами в общественном транспорте. Ранее оперативники нашли всех подозреваемых. Всего им инкриминируется 42 эпизода краж.

Ранее в Швеции задержали гражданина Казахстана, которого подозревают в хищении 55 млн тенге в одном из банков Алматы. Преступление было совершено еще в октябре 2018 года.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Строительный магазин горел на правом берегу Астаны
Происшествия
18:34, Сегодня
Строительный магазин горел на правом берегу Астаны
Житель Хромтау едва не задохнулся в запертой квартире из-за сгоревшей еды
Происшествия
17:37, Сегодня
Житель Хромтау едва не задохнулся в запертой квартире из-за сгоревшей еды
Землетрясение произошло в 76 км от Алматы
Происшествия
17:17, Сегодня
Землетрясение произошло в 76 км от Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: