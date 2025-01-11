Более 1360 без вести пропавших людей разыскали в Казахстане в 2024 году

В 2024 году сотрудники МВД задержали 1949 подозреваемых, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства в прошлом году удалось найти:

43 человека, которых подозревают в совершении убийства;

22 – в разбойном нападении

37 – в причинении тяжкого вреда здоровью;

шестерых казахстанцев искали по подозрению в изнасиловании;

68 – в совершении грабежей;

за вымогательство разыскивали 21 человека;

за кражи – 484;

за наркопреступления – 91.

"Для стран СНГ и дальнего зарубежья задержали 844 преступников. Кроме того, установили местонахождение 1361 без вести пропавшего человека", – отметили в МВД.

В начале января в Шымкенте при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали объявленного ранее в межгосударственный розыск 52-летнего мужчину, который в ноябре 2024 года из-за невозврата долга выстрелил из ружья в 54-летнего жителя города.

В Семее полиция задержала 35-летнего мужчину, который в 2023 году в Алматы в группе занимался карманными кражами в общественном транспорте. Ранее оперативники нашли всех подозреваемых. Всего им инкриминируется 42 эпизода краж.

Ранее в Швеции задержали гражданина Казахстана, которого подозревают в хищении 55 млн тенге в одном из банков Алматы. Преступление было совершено еще в октябре 2018 года.