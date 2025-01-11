Более 1360 без вести пропавших людей разыскали в Казахстане в 2024 году
Фото: polisia.kz
В 2024 году сотрудники МВД задержали 1949 подозреваемых, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства в прошлом году удалось найти:
- 43 человека, которых подозревают в совершении убийства;
- 22 – в разбойном нападении
- 37 – в причинении тяжкого вреда здоровью;
- шестерых казахстанцев искали по подозрению в изнасиловании;
- 68 – в совершении грабежей;
- за вымогательство разыскивали 21 человека;
- за кражи – 484;
- за наркопреступления – 91.
"Для стран СНГ и дальнего зарубежья задержали 844 преступников. Кроме того, установили местонахождение 1361 без вести пропавшего человека", – отметили в МВД.
В начале января в Шымкенте при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали объявленного ранее в межгосударственный розыск 52-летнего мужчину, который в ноябре 2024 года из-за невозврата долга выстрелил из ружья в 54-летнего жителя города.
В Семее полиция задержала 35-летнего мужчину, который в 2023 году в Алматы в группе занимался карманными кражами в общественном транспорте. Ранее оперативники нашли всех подозреваемых. Всего им инкриминируется 42 эпизода краж.
Ранее в Швеции задержали гражданина Казахстана, которого подозревают в хищении 55 млн тенге в одном из банков Алматы. Преступление было совершено еще в октябре 2018 года.
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