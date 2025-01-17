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Общество

Где и когда жители Алматы чаще всего хулиганят

Где и когда жители Алматы чаще всего хулиганят, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:29 Фото: polisia.kz
В 2024 году сотрудники Департамента полиции Алматы по горячим следам раскрыли 170 случаев хулиганства. Об этом 17 января 2025 года рассказали в пресс-службе ДП, сообщает Zakon.kz.

Согласно анализу, большинство из них совершается в общественных местах.

"С целью предотвращения хулиганства и других правонарушений в мегаполисе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, включая рейды в общественных местах и увеселительных заведениях. Усиливается работа пеших и патрульных нарядов, особенно – в праздничные и выходные дни".Пресс-служба ДП Алматы

К обеспечению правопорядка в городе активно привлечены более 600 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

"В прошлом году в Алматы полиция вынесла 441 представление для принятия мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению правонарушений. В результате 161 субъект предпринимательства и 158 физических лиц были привлечены к административной ответственности".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее в ДП Алматы сообщили, что в южной столице выявили нарушений ПДД в два раза больше, чем в городе живет людей.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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