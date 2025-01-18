Более 100 соцучреждений в Костанае закупали продукты со 180% накруткой

В Костанае выявили 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%, сообщает Zakon.kz.

Это только один из 817 подобных фактов, которые выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в 2024 году.

После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге.

В целом по Казахстану в 2024 году пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.

Ранее за кашу с насекомыми уволили сотрудников детского сада в Актюбинской области.

