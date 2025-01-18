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Общество

Более 100 соцучреждений в Костанае закупали продукты со 180% накруткой

Люди на кассе, касса, супермаркет, кассир, магазин, оплата, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 08:35 Фото: Zakon.kz
В Костанае выявили 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%, сообщает Zakon.kz.

Это только один из 817 подобных фактов, которые выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в 2024 году.

После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге.

В целом по Казахстану в 2024 году пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.

Ранее за кашу с насекомыми уволили сотрудников детского сада в Актюбинской области.

Аксинья Титова
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