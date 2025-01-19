Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 20 по 23 января

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 20 по 23 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 20 января, по прогнозам синоптиков, погоду в Казахстане будет диктовать северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"На большей части территории страны ожидается выпадение осадков в виде снега и дождя, в северо-западных, северных, центральных, восточных регионах – снег. По республике пронозируется усиление ветра с метелью, туманы и гололед", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На западе и севере Улытауской области ожидается сильный снег

В Астане

20 января: ночью переменная облачность, небольшой снег, низовая метель, гололед. Днем переменная облачность, осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -3-5°, днем -1+1°.

21 января: переменная облачность, снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью и днем -3-5°.

22 января: переменная облачность, снег, метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, возможны порывы от 15 до 20 метров, днем временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -20-22°.

В Алматы

20 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°.

21 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°.

22 января: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Днем переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем -1+1°.

В Шымкенте

20 января: переменная облачность, без осадков, Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +9+11°.

21 января: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.

15 января: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. 8-13, порывы 15-20 метров, днем возможны порывы до 23м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +4+6°.