Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 27 по 29 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане: 27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -11-13°. 28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°, днем -11-13°. 29 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -5-7°. В Алматы: 27 января : переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0+2°. 28-29 января : переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°. В Шымкенте 27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +6+8°. 28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°. 29 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°. Ранее в Алматы и 11 областях Казахстана на 27 января синоптики объявили штормовое предупреждение.



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