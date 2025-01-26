Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
В Астане:
27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -11-13°.
28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°, днем -11-13°.
29 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -5-7°.
В Алматы:
27 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0+2°.
28-29 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.
В Шымкенте
27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +6+8°.
28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°.
29 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.
Ранее в Алматы и 11 областях Казахстана на 27 января синоптики объявили штормовое предупреждение.