#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 19:32 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 27 по 29 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане:

27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -11-13°.

28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°, днем -11-13°.

29 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -5-7°.

В Алматы:

27 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0+2°.

28-29 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.

В Шымкенте

27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +6+8°.

28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°.

29 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.

Ранее в Алматы и 11 областях Казахстана на 27 января синоптики объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Сильный ветер, туман и гололед: в Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
События
18:36, Сегодня
Сильный ветер, туман и гололед: в Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Коттеджный городок Family Village подключили к газу в Астане
События
23:38, 25 января 2025
Коттеджный городок Family Village подключили к газу в Астане
Опасная погода: в Алматы и 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
21:09, 25 января 2025
Опасная погода: в Алматы и 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: