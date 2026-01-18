Как проходят крещенские купания в Астане – фоторепортаж

В ночь с 18 на 19 января православные христиане Казахстана отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. Несмотря на сильные морозы, которые держатся в Астане уже около недели, сотни людей выходят к реке Есиль, чтобы окунуться в ледяную воду, передает корреспондент Zakon.kz.

В последние дни зима в Астане особенно сурова. В такую погоду горожане стараются как можно меньше проводить времени на улице, надевают несколько слоев одежды и плотнее затягивают шарфы, стремясь поскорее укрыться от холода. Этой ночью температура опустится до -31°С. И все же, несмотря на мороз, сотни людей приходят к реке, чтобы окунуться в ледяную воду.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В ночь с 18 на 19 января в столице отмечают Крещение Господне. С раннего вечера на левом берегу Есиля, на городском пляже у набережной столичного парка, возле Амфитеатра начинают собираться люди.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

У входа к купелям в морозном воздухе ощущается запах ладана, рядом установлены палатки с горячим чаем и оборудованы места для переодевания.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Однако желающих окунуться так много, что некоторые готовятся к погружению прямо на улице. А опытные "моржи" и вовсе приходят из дома уже в халатах – без лишней суеты и сомнений.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Перед тем как окунуться в прорубь, многие верующие сначала посетили храмы во время праздничного богослужения. Затем крестный ход направился к реке, где совершился торжественный молебен и прошел чин освящения воды.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Астанчанка Галина отметила, что Крещение – православный праздник, который объединяет людей разных национальностей во всем мире.



"Вы знаете, после купания ощущаются легкость и благодать. Во всем мире вода имеет разную структуру и благотворно влияет на людей. Поздравляю всех с праздником и желаю сходить в купель и окунуться, почувствовать адреналин. Мы стараемся регулярно так купаться. Самое главное – с Божьей верой", – дополнила девушка.

Ее супруг добавил, что холод ощущается лишь по дороге к воде, тогда как в самой купели, по его словам, становится неожиданно тепло.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Одна из жительниц Астаны, отвечая на вопрос, что мотивирует выходить к купелям в такую погоду, призналась, что ей нравится это ощущение. Она поделилась, что эмоции трудно передать словами, а само погружение давно стало для нее ежегодной традицией. Другая девушка рассказала, что прочитала в интернете информацию о купании, что полезно для здоровья, и тоже решила попробовать.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

У самой купели участники ненадолго замирают: кто-то крестится и читает молитву про себя, собираясь с мыслями перед самым холодным шагом, а кто-то уточняет последние детали или делится советами, сколько раз следует окунуться, есть и те, кто без раздумий, не сбавляя шага, сразу ныряет в прорубь.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Тут контраст чувствуется сразу. Еще несколько минут назад – шарф, перчатки, множество слоев одежды и плотный пуховик, а теперь – купальный костюм и морозный воздух, от которого замирает дыхание.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По деревянным настилам люди спускаются к воде. Для одних погружение длится всего несколько секунд – они почти сразу разворачиваются назад. Другие спокойно остаются в ледяной воде около пяти минут.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Кого-то холод обжигает мгновенно: сбивается дыхание, а на выходе следует резкий вдох и быстрые шаги к полотенцам и теплой одежде. А кто-то после купания неторопливо вытирается, фотографируется и проводит еще более десяти минут в купальнике, словно вовсе не замечая мороза.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На берегу не стихает движение. Одни торопливо переодеваются, другие делятся впечатлениями, третьи подбадривают тех, кто еще сомневается. Сюда приходят из года в год целыми семьями, вместе с детьми, передавая эту традицию как нечто личное и важное.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Новичков легко узнать по волнению и осторожным шагам. После погружения напряжение сменяется улыбками, а короткие фразы звучат почти одинаково: "Не так уж холодно – и того стоит".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Вокруг купели, за ограждением, собирается множество людей. Одни приходят просто посмотреть, другие – поддержать близких. В этот день многие также набирают святую воду, чтобы унести ее с собой – для дома и родных.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Стоит отметить, что крещенские купания не ограничатся только ночными часами. После освящения воды проруби открыты с 20:00 18 января до 02:00, а уже утром традицию продолжат – окунуться в купель можно будет и 19 января с 08:00 до 23:00. За порядком и безопасностью во время купаний следят сотрудники водно-спасательной службы ДЧС и Департамент полиции Астаны. Неподалеку дежурят бригады скорой помощи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ночь у реки не замирает: одни только готовятся к погружению, другие уже отходят в сторону, и между этими короткими мгновениями продолжается праздник. К ночи мороз лишь набирает силу, но у берега сохраняется особое настроение – собранное, живое и наполненное ощущением общего события.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

