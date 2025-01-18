В Астане проходят крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В Астане праздничные богослужения проводятся в Успенском кафедральном соборе, Констатино-Еленинском храме и Храме преподобного Серафима Саровского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведенных местах.

"Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа)", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января.

Фото: gov.kz

За безопасностью жителей во время религиозной церемонии следят водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.

Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками и местами для переодевания.

Фото: gov.kz

В случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны настоятельно рекомендует всем желающим принять участие в обряде крещенского купания соблюдать следующие меры предосторожности:

купаться только в специально оборудованных местах, в присутствии сотрудников служб спасения и медицинских работников; перед купанием разогреть тело, сделав разминку или легкую пробежку; к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой, двигайтесь медленно и внимательно; если с вами ребенок либо пожилой человек, следите за ними во время погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать, и растеряться; после купания необходимо растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

Ранее сообщалось, где и когда в Астане можно окунуться в прорубь.