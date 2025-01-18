В Астане проходят крещенские купания
Как пишет пресс-служба акимата города, для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведенных местах.
"Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа)", – говорится в сообщении.
Места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января.
За безопасностью жителей во время религиозной церемонии следят водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.
Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками и местами для переодевания.
В случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны настоятельно рекомендует всем желающим принять участие в обряде крещенского купания соблюдать следующие меры предосторожности:
- купаться только в специально оборудованных местах, в присутствии сотрудников служб спасения и медицинских работников;
- перед купанием разогреть тело, сделав разминку или легкую пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой, двигайтесь медленно и внимательно;
- если с вами ребенок либо пожилой человек, следите за ними во время погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать, и растеряться;
- после купания необходимо растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.
Ранее сообщалось, где и когда в Астане можно окунуться в прорубь.