Врачи клиники в Актау выявили признаки рака у 13 человек во время обследования

В День открытых дверей, организованный Мангистауским областным онкологическим центром 18 января, к врачам обратились 60 жителей региона. У одного обратившегося диагностирован рак, у 13 выявлены признаки онкозаболеваний, сообщает Zakon.kz.

За четыре часа специалисты центра осмотрели и проконсультировали 60 жителей области.

Диагностировав онкопатологию у одного человека и установив признаки рака у 13 человек, хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи выявили другие нозологии у 16 обратившихся. В общей сложности ими выдано 134 направления на медицинские исследования.

Специалистами проведено 45 ультразвуковых исследований, 17 человек прошли обследование на низкодозном компьютерном томографе.

Дни открытых дверей планируется проводить в течение года ежемесячно.

Ранее стало известно, что охранника морга Алматы отправили на лечение за надругательство над умершими.