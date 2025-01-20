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Общество

Врачи клиники в Актау выявили признаки рака у 13 человек во время обследования

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 05:28 Фото: freepik
В День открытых дверей, организованный Мангистауским областным онкологическим центром 18 января, к врачам обратились 60 жителей региона. У одного обратившегося диагностирован рак, у 13 выявлены признаки онкозаболеваний, сообщает Zakon.kz.

За четыре часа специалисты центра осмотрели и проконсультировали 60 жителей области.

Диагностировав онкопатологию у одного человека и установив признаки рака у 13 человек, хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи выявили другие нозологии у 16 обратившихся. В общей сложности ими выдано 134 направления на медицинские исследования.

Специалистами проведено 45 ультразвуковых исследований, 17 человек прошли обследование на низкодозном компьютерном томографе.

Дни открытых дверей планируется проводить в течение года ежемесячно.

Ранее стало известно, что охранника морга Алматы отправили на лечение за надругательство над умершими.

Аксинья Титова
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