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Общество

Охранника морга Алматы отправили на лечение за надругательство над умершими

Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:34 Фото: Zakon.kz
Охранника алматинского морга признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Суд по делу о надругательстве над телами умерших проходил в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.

Суд установил

Согласно материалам дела, мужчина страдает хроническим психическим расстройством (заключение судебно-психиатрической экспертизы от 24 июня 2024 года).

"Свои действия он совершал в период с апреля 2023 года по октябрь 2023 года. Находясь в здании морга, неоднократно надругался над телами умерших, при этом снимал все это на видеозапись с помощью своего мобильного телефона".Пресс-служба суда Алматы

Решение

В результате на основании заключений, экспертиз суд пришел к выводу, что охранник во время совершения своих деяний находился в невменяемом состоянии и не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий а также руководить ими вследствие хронического психического заболевания.

"Постановлением суда подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар".Пресс-служба суда Алматы

О вопиющем случае некрофилии в алматинском морге стало известно весной 2024 года. Охранника вычислили благодаря сотрудникам ломбарда, куда он пришел закладывать свой телефон.

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Оценщица попросила его открыть галерею, чтобы убедиться в том, что аппарат принадлежит ему, и обнаружила непристойные видео.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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