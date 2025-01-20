Регистрация мопедов: что нужно знать
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С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, сообщает Zakon.kz.
Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности. Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с удостоверением личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда. После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.
"Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.
Ранее стало известно, что дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной.
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