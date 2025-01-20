Регистрация мопедов: что нужно знать

С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, сообщает Zakon.kz.

Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности. Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с удостоверением личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда. После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.

"Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.

Ранее стало известно, что дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной.

