В Астане водителей мопедов предупредили об ответственности за отсутствие регистрации
Согласно поправкам в законе "О дорожном движении" и Кодексе об административных правонарушениях, мопеды теперь официально приравнены к механическим транспортным средствам, а значит, они подлежат обязательной регистрации.
Во время брифинга в Службе центральных коммуникаций подполковник полиции уточнил, что к мопедам относятся транспортные средства с двигателем объемом до 50 куб. см, а также с электродвигателем мощностью до 4 кВт. Несмотря на скромные характеристики, участие мопедов в дорожном движении несет риски как для водителя, так и для окружающих. Поэтому государство усиливает регулирование в этой сфере.
"Теперь мопеды, как и автомобили, подлежат обязательной регистрации. Их владельцы должны пройти те же процедуры, что и для других видов транспорта".Махамбет Тулешов
Вместе с тем с 5 апреля для законного управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение категории А1, А или В. Также обязательны регистрация мопеда в органах полиции, страховой полис гражданско-правовой ответственности и пройденный технический осмотр.
Регистрация осуществляется через спецЦОН по месту жительства. Для этого необходимо предоставить удостоверение личности, технический документ на мопед, подать заявление, пройти осмотр транспортного средства и оплатить госпошлины. Выполнение этих требований обязательно для всех владельцев мопедов.
"Мы видим положительную динамику. Но еще немало владельцев остаются в неведении или откладывают процедуру. Напоминаем: регистрация обязательна, а за ее отсутствие предусмотрена ответственность".Махамбет Тулешов
Отмечается, что, согласно поправкам в Административный кодекс, управление незарегистрированным транспортным средством, а также отсутствие водительских прав и страхового полиса влечет административную ответственность и штрафные санкции.
Полиция Астаны призывает всех владельцев мопедов и электросамокатов не дожидаться проверок и заблаговременно пройти все необходимые процедуры.
Ранее сообщалось, что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года.