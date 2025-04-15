#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
516.91
586.33
6.3
Общество

В Астане водителей мопедов предупредили об ответственности за отсутствие регистрации

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 19:44 Фото: unsplash
В Казахстане с 5 апреля 2025 года вступили в силу ряд норм, предусматривающих регистрацию мопедов. На 14 апреля в Астане был зарегистрирован 1341 мопед, из них 253 – от шеринговых сервисов. Об этом на брифинге сообщил замначальника ДП Астаны Махамбет Тулешов, передает Zakon.kz.

Согласно поправкам в законе "О дорожном движении" и Кодексе об административных правонарушениях, мопеды теперь официально приравнены к механическим транспортным средствам, а значит, они подлежат обязательной регистрации. 

Во время брифинга в Службе центральных коммуникаций подполковник полиции уточнил, что к мопедам относятся транспортные средства с двигателем объемом до 50 куб. см, а также с электродвигателем мощностью до 4 кВт. Несмотря на скромные характеристики, участие мопедов в дорожном движении несет риски как для водителя, так и для окружающих. Поэтому государство усиливает регулирование в этой сфере.

"Теперь мопеды, как и автомобили, подлежат обязательной регистрации. Их владельцы должны пройти те же процедуры, что и для других видов транспорта".Махамбет Тулешов

Вместе с тем с 5 апреля для законного управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение категории А1, А или В. Также обязательны регистрация мопеда в органах полиции, страховой полис гражданско-правовой ответственности и пройденный технический осмотр.

Регистрация осуществляется через спецЦОН по месту жительства. Для этого необходимо предоставить удостоверение личности, технический документ на мопед, подать заявление, пройти осмотр транспортного средства и оплатить госпошлины. Выполнение этих требований обязательно для всех владельцев мопедов.

"Мы видим положительную динамику. Но еще немало владельцев остаются в неведении или откладывают процедуру. Напоминаем: регистрация обязательна, а за ее отсутствие предусмотрена ответственность".Махамбет Тулешов

Отмечается, что, согласно поправкам в Административный кодекс, управление незарегистрированным транспортным средством, а также отсутствие водительских прав и страхового полиса влечет административную ответственность и штрафные санкции.

Полиция Астаны призывает всех владельцев мопедов и электросамокатов не дожидаться проверок и заблаговременно пройти все необходимые процедуры.

Ранее сообщалось, что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Читайте также
Мошенник под видом сотрудника ООН выманил у казахстанки деньги
Общество
20:02, Сегодня
Мошенник под видом сотрудника ООН выманил у казахстанки деньги
Четыре игрока недостойно играли в кокпар и поплатились за это в Жамбылской области
Общество
19:00, Сегодня
Четыре игрока недостойно играли в кокпар и поплатились за это в Жамбылской области
Казахстанцы массово вступили в брак в День Козы Корпеша и Баян Сулу
Общество
18:14, Сегодня
Казахстанцы массово вступили в брак в День Козы Корпеша и Баян Сулу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: