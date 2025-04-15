В Астане водителей мопедов предупредили об ответственности за отсутствие регистрации

В Казахстане с 5 апреля 2025 года вступили в силу ряд норм, предусматривающих регистрацию мопедов. На 14 апреля в Астане был зарегистрирован 1341 мопед, из них 253 – от шеринговых сервисов. Об этом на брифинге сообщил замначальника ДП Астаны Махамбет Тулешов, передает Zakon.kz.

Согласно поправкам в законе "О дорожном движении" и Кодексе об административных правонарушениях, мопеды теперь официально приравнены к механическим транспортным средствам, а значит, они подлежат обязательной регистрации.

Во время брифинга в Службе центральных коммуникаций подполковник полиции уточнил, что к мопедам относятся транспортные средства с двигателем объемом до 50 куб. см, а также с электродвигателем мощностью до 4 кВт. Несмотря на скромные характеристики, участие мопедов в дорожном движении несет риски как для водителя, так и для окружающих. Поэтому государство усиливает регулирование в этой сфере.

"Теперь мопеды, как и автомобили, подлежат обязательной регистрации. Их владельцы должны пройти те же процедуры, что и для других видов транспорта". Махамбет Тулешов

Вместе с тем с 5 апреля для законного управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение категории А1, А или В. Также обязательны регистрация мопеда в органах полиции, страховой полис гражданско-правовой ответственности и пройденный технический осмотр.

Регистрация осуществляется через спецЦОН по месту жительства. Для этого необходимо предоставить удостоверение личности, технический документ на мопед, подать заявление, пройти осмотр транспортного средства и оплатить госпошлины. Выполнение этих требований обязательно для всех владельцев мопедов.

"Мы видим положительную динамику. Но еще немало владельцев остаются в неведении или откладывают процедуру. Напоминаем: регистрация обязательна, а за ее отсутствие предусмотрена ответственность". Махамбет Тулешов

Отмечается, что, согласно поправкам в Административный кодекс, управление незарегистрированным транспортным средством, а также отсутствие водительских прав и страхового полиса влечет административную ответственность и штрафные санкции.

Полиция Астаны призывает всех владельцев мопедов и электросамокатов не дожидаться проверок и заблаговременно пройти все необходимые процедуры.

Ранее сообщалось, что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года.