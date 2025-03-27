Гибель роженицы и младенца расследуют в Жамбылской области

В Жамбылской области проверить действия врачей требуют родственники роженицы. Она в роддоме впала в кому, потеряла ребенка, а после скончалась, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК трагическая история началась еще в начале марта. Тогда женщина попала в районную больницу по медицинским показаниям.

"Моя сестра себя чувствовала хорошо, ребенок двигался. В больницу ее отправили из поликлиники. Там она ночью упала и потеряла сознание. Мы думаем, гинеколог поставила неверный диагноз, а акушерка не следила за состоянием больных. Наша ошибка, что мы деньги не дали. Поэтому мы думаем, они не смотрели за сестрой. У нас в больнице только так можно получить качественные медицинские услуги". Сестра погибшей Алтынай Ешеналы

По версии медиков, у 25-летней роженицы была серьезная патология. В больницу она попала на 33-й неделе беременности и скончалась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Но, по словам родственников, до роддома женщина себя чувствовала хорошо. Говорят, все перевернулось в ночь, когда беременную без сознания нашли в туалете больницы. Тогда же она впала в кому и была прооперирована. Ребенок не выжил. А спустя две недели, не приходя в сознание, скончалась и мать.

В данное время дело ведется по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей". Виновным может грозить срок до четырех лет. Однако пока подозреваемых официально не определили.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Также в департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области проводится проверка в отношении сотрудников Шуской городской больницы. Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции проводятся необходимые комплексные следственные мероприятия". Начальник следственного управления ДП Жамбылской области Сейтжан Уйсенбаев

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