Воспитательница пнула ребенка: в Атырау рассказали подробности произошедшего

В Атырау воспитательницу, которая пнула ребенка, охарактеризовали как добросовестного педагога. Инцидент стал неожиданностью для всего коллектива детского сада, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор частного детского сада "Зейнеп-Амина" Гульнара Калханова рассказала, что 28-летняя воспитательница работала в учреждении с 2018 года, и за это время не поступало ни одной жалобы от родителей. После инцидента она была уволена по статье 52 Трудового кодекса РК.

"Родительница пострадавшего ребенка сообщила, что ее сын пожаловался на воспитательницу 15 января. На следующий день мы просмотрели все камеры, кроме камеры в кабинете, но ничего не обнаружили. 17 января, проверив записи с камеры в кабинете, мы увидели произошедшее", – рассказала директор корреспонденту Zakon.kz.

В разговоре с директором воспитательница утверждала, что сама не понимает, как это произошло.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Мы все были удивлены, так как знали ее как требовательного и активного педагога. По ее словам, инцидент произошел в момент, когда она попросила детей второго ряда выйти после детей первого ряда. Мальчик, получивший удар ногой, выбежал из второго ряда. Родители всегда отзывались о ней положительно и никогда не жаловались. Она нигде не состоит на учете. Все необходимые справки у нее имеются. Тем не менее я ее уволила, так как произошедшему нет оправданий. Мы очень сожалеем о случившемся и принесли родителям свои извинения", – сказала Калханова.

Директор уточнила, что их дошкольное учреждение посещают еще двое детей этой родительницы. После инцидента она предложила матери бесплатно приводить всех детей, но женщина намерена забрать их из детского сада.

Ранее Zakon.kz писал, что в частном детском саду "Зейнеп-Амина" воспитательница пнула мальчика. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.