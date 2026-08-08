Избившая ребенка воспитательница скрыла судимость: новые подробности скандала в Атырау

В скандале одного из частных детских садов Атырау выяснились шокирующие подробности, сообщает Zakon.kz.

На днях в Атырау полицейские начали расследовать факт жестокого обращения с годовалым ребенком в частном детском саду. Первой подозрительные травмы у малыша обнаружила его бабушка.

По информации "Седьмого канала", сейчас больше всего родственники ребенка шокированы тем, что 27-летняя воспитательница ранее уже привлекалась к ответственности. Сама руководитель частного детского сада уверяет, что ничего не знала ни о прошлом своей сотрудницы, ни о том, как она обращалась с детьми.

"Она работает у нас два месяца и предоставила справку об отсутствии судимости за 2025 год. Мы допустили ошибку, не обратив внимания на дату. Мы просмотрели его и решили, что раз справка есть, значит, все в порядке", – сказала директор частного детского сада Нагима Аманкосова.

Детский сад открылся три месяца назад и сейчас его посещают 24 ребенка. Родители пострадавшего малыша считают, что отвечать за случившееся должна не только воспитательница, но и руководство детсада, которое, по их мнению, не смогло обеспечить безопасность детей.

На днях полицейские Акмолинской области помогли пропавшему ребенку вернуться домой.