Сенат одобрил поправки в уголовное законодательство: появятся новые виды наказания

Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили во втором чтении поправки по вопросам оптимизации уголовного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Марат Кожаев, предлагается запретить регистрацию в ЕРДР заявлений и сообщений, основанных на заключении специалиста уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа с неподтвержденными признаками наличия ущерба, существенного вреда либо незаконного дохода, полученного субъектом предпринимательства, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения, а также дела, по которым имеется налоговый или гражданско-правовой спор.

"По повышению состязательности уголовного процесса предусмотрено уточнение права адвокатов при назначении экспертиз знакомиться с информацией об объектах экспертиз и предоставление адвокатам права вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту – акт защиты", – сказал Марат Кожаев.

По оптимизации и дебюрократизации уголовного процесса предусмотрено: – ведение уголовного дела в электронном формате по умолчанию, с возможностью обжалования такого решения; – предание обвиняемого суду с резолюцией прокурора, без вынесения отдельного постановления; – введение возможности дистанционной очной ставки; – введение возможности производства досудебного расследования по месту нахождения потерпевшего – в случае с преступлениями, совершенными посредством интернета.

Большой блок поправок предусмотрен в Уголовный кодекс. Они направлены на усиление ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. Расширяются категории лиц, в отношении которых не применяется пожизненное лишение свободы. Если санкция статьи не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то лицам, совершившим преступление в возрасте до 18-ти лет, назначается лишение свободы сроком от 15-ти до 20-ти лет, а женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы назначается лишение свободы сроком от 20-ти до 25-ти лет.

Также вводится уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак, за так называемое дропперство, за сталкинг и создание помех управлению воздушным судном. Так называемое ослепление лазерными устройствами пилотов авиалайнеров участилось в последнее время.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность работников коллекторских агентств за злоупотребления (превышение) полномочиями, если их деяния причинили существенный вред. Помимо этого дополняется перечень лиц, в отношении которых может быть применено условно-досрочное освобождение лицами, воспитывающими ребенка с инвалидностью.

Помимо этого устанавливается уголовная ответственность за хранение, пересылку и перевозку в целях продажи либо распространения некурительных табачных изделий и вейпов.

Какие последствия появление акта защиты будет иметь для суда можно почитать здесь.