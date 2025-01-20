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Общество

Называл взятки "эскизиками": чиновника Минобороны осудили на четыре года колонии

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 17:32 Фото: Zakon.kz
Бывший начальник управления капитального строительства РГП "Главное управление военной инфраструктуры Вооруженных сил" Министерства обороны за покушение на получение взятки приговорен к четырем годам колонии, сообщает Zakon.kz.

Согласно приговору Военного суда Акмолинского гарнизона от 11 декабря 2024 года, в 2023 году были заключены договора о государственных закупках на поставку модульных зданий для нужд Вооруженных сил на общую сумму 3,5 млрд тенге. Из этих средств 3,2 млрд тенге достались бизнесмену.

Полковник пригласил предпринимателя, исполняющего обязанности по договорам, в свой офис и намекнул о взятке в размере 10% от всей суммы договоров, то есть 320 млн тенге за беспрепятственное принятие актов приема-передачи и подписание заявок на оплату. И в случае несогласия сообщил о рисках расторжения договоров в одностороннем порядке. Поторговавшись, стороны сошлись на 200 млн тенге.

Предприниматель, осознавая незаконность действий чиновника, записал разговоры на диктофон. Полковник попросил первый транш 10 млн тенге. Взятки он обозначал словами "эскизные проекты" и "эскизики". После обращения бизнесмена в Антикоррупционную службу его снабдили 10 млн тенге, из которых 9 млн тенге были муляжом. Деньги были переданы через посредника, после чего военного задержали.

В суде полковник вину не признал, но суд, проанализировав все доказательства, признал чиновника виновным по ч. 3 ст. 24 и ч. 2 ст. 366 УК РК и назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также суд пожизненно лишил военного права занимать должности на государственной службе.

О задержании начальника управления капитального строительства Вооруженных сил Антикоррупционной службой совместно с КНБ сообщалось в апреле прошлого года.

Бауыржан Муканов
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