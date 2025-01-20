Сильный ветер и резкое похолодание: казахстанцев предупредили о надвигающейся стихии

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 21 по 23 января 2025 года по стране. Жителей Казахстана попросили быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 21-22 января в стране под влиянием северо-западного циклона ожидаются сильные осадки.

В северных регионах пройдет снег, местами сильный снег. На востоке, юге и юго-востоке страны стоит ожидать дожди со снегом.

"Ветер усилится до 15-28 метров в секунду на востоке, юге и юго-востоке Казахстана – до 30 метров в секунду и более. Ожидаются метель, гололед и туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в тыл этого теплого циклона придет холодный антициклон, что приведет к резкому понижению температуры по всей стране:

в северной половине страны температура опустится до -25...-35°C.

в южных регионах ожидаются морозы от -15 до -25°C.

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Что касается сегодня, то на 20 января 2025 года в 17 областях Казахстана метеорологи объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.