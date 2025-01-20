#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Общество

Сильный ветер и резкое похолодание: казахстанцев предупредили о надвигающейся стихии

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 21 по 23 января 2025 года по стране. Жителей Казахстана попросили быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 21-22 января в стране под влиянием северо-западного циклона ожидаются сильные осадки.

В северных регионах пройдет снег, местами сильный снег. На востоке, юге и юго-востоке страны стоит ожидать дожди со снегом.

"Ветер усилится до 15-28 метров в секунду на востоке, юге и юго-востоке Казахстана – до 30 метров в секунду и более. Ожидаются метель, гололед и туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в тыл этого теплого циклона придет холодный антициклон, что приведет к резкому понижению температуры по всей стране:

  • в северной половине страны температура опустится до -25...-35°C.
  • в южных регионах ожидаются морозы от -15 до -25°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 12:19
35-градусные морозы надвигаются на Казахстан
, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 12:19

Что касается сегодня, то на 20 января 2025 года в 17 областях Казахстана метеорологи объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Краснокнижного каракала нашли во дворе дома в Кызылорде
Общество
12:31, Сегодня
Краснокнижного каракала нашли во дворе дома в Кызылорде
Младенца продали в роддоме в Актобе
Общество
12:14, Сегодня
Младенца продали в роддоме в Актобе
QR-коды контакт-центра "111" появились во всех школах и колледжах Казахстана: для чего они нужны
Общество
12:14, Сегодня
QR-коды контакт-центра "111" появились во всех школах и колледжах Казахстана: для чего они нужны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: