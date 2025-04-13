К жителям Алматы обратились с важной информацией
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Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы 13 апреля обратился к горожанам в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", утром 14 апреля в городе ожидаются сильный дождь, гроза и западный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Алматы соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от походов в горы. В случае ухудшения погодных условий прогулки в горной местности необходимо отложить до установления благоприятной погоды.
Также ДЧС предупреждает:
- Не задерживайтесь на улице до позднего вечера, поскольку обратный маршрут может быть недоступен.
- Владельцам частных домов рекомендовано проверить ливневые и дренажные системы на готовность к отводу осадков.
- При нахождении на улице во время дождя не стойте под деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями – это опасно.
- Автомобили не оставляйте под деревьями.
- Пешеходам необходимо быть особенно внимательными: в непогоду видимость резко снижается.
Горожан просят быть бдительными и заранее спланировать свои маршруты с учетом неблагоприятных погодных условий.
Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 14 апреля объявили штормовое предупреждение.
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