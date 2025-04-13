К жителям Алматы обратились с важной информацией

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы 13 апреля обратился к горожанам в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", утром 14 апреля в городе ожидаются сильный дождь, гроза и западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Алматы соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от походов в горы. В случае ухудшения погодных условий прогулки в горной местности необходимо отложить до установления благоприятной погоды.

Также ДЧС предупреждает:

Не задерживайтесь на улице до позднего вечера, поскольку обратный маршрут может быть недоступен.

Владельцам частных домов рекомендовано проверить ливневые и дренажные системы на готовность к отводу осадков.

При нахождении на улице во время дождя не стойте под деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями – это опасно.

Автомобили не оставляйте под деревьями.

Пешеходам необходимо быть особенно внимательными: в непогоду видимость резко снижается.

Горожан просят быть бдительными и заранее спланировать свои маршруты с учетом неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 14 апреля объявили штормовое предупреждение.