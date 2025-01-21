В двух областях Казахстана ограничили движение 21 января

Фото: Zakon.kz

21 января с 08:30 вводятся ограничения для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения в двух регионах, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "КазАвто Жол", это связано с ухудшением походных условий. Таким образом вводятся ограничения для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения. Карагандинская область: "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау", км 51-266, уч. гр. Акмолинской обл. – Темиртау. Акмолинская область: "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау", км 35-51, уч. п. Кабанбай батыр – гр. Карагандинской обл. "Ориентировочное открытие дороги 21 января в 20:00", – говорится в сообщении. На 21-23 января в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение.

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