В двух областях Казахстана ограничили движение 21 января
Фото: Zakon.kz
21 января с 08:30 вводятся ограничения для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения в двух регионах, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы АО "КазАвто Жол", это связано с ухудшением походных условий. Таким образом вводятся ограничения для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения.
Карагандинская область:
"Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау", км 51-266, уч. гр. Акмолинской обл. – Темиртау.
Акмолинская область:
"Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау", км 35-51, уч. п. Кабанбай батыр – гр. Карагандинской обл.
"Ориентировочное открытие дороги 21 января в 20:00", – говорится в сообщении.
На 21-23 января в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение.
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