В двух регионах Казахстана ограничили автомобильное движение

Из-за плохих погодных условий 2 марта 2025 года в двух регионах страны ввели ограничение движения транспорта на двух республиканских автомобильных дорогах, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область:

дорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 776-1240 (Актобе – граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

дорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области – Аральск).

"В настоящее время для содержания дорог задействованы 206 единиц спецтехники и 376 специалистов", – сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола".

Также к 09:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке дороги "Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ" км 14-104 (Актобе – Кандыагаш).

Ориентировочное время открытия дороги – 2 марта 2025 года в 13:00.

Водителей просят узнавать актуальную и дополнительную информацию в круглосуточном колл-центре 1403.

В ночь на 2 марта 2025 года на участке трассы "Самара – Шымкент", закрытом ранее для движения транспорта из-за непогоды, случилось столкновение пассажирского автобуса, который следовал из Уфы в Самарканд, и грузовика.