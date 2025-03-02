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Общество

В двух регионах Казахстана ограничили автомобильное движение

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 10:18 Фото: Zakon.kz
Из-за плохих погодных условий 2 марта 2025 года в двух регионах страны ввели ограничение движения транспорта на двух республиканских автомобильных дорогах, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область:

  • дорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 776-1240 (Актобе – граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

  • дорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области – Аральск).
"В настоящее время для содержания дорог задействованы 206 единиц спецтехники и 376 специалистов", – сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола".

Также к 09:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке дороги "Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ" км 14-104 (Актобе – Кандыагаш).

Ориентировочное время открытия дороги – 2 марта 2025 года в 13:00.

Водителей просят узнавать актуальную и дополнительную информацию в круглосуточном колл-центре 1403.

В ночь на 2 марта 2025 года на участке трассы "Самара – Шымкент", закрытом ранее для движения транспорта из-за непогоды, случилось столкновение пассажирского автобуса, который следовал из Уфы в Самарканд, и грузовика.

Андрей Дюсупов
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