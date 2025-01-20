Сильные морозы придут в РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 21-23 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 18 м/с. 22 января области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе области 12 мороза с дальнейшим понижением.



На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге области, днем порывы 15-20 м/с. г. Атырау: 21 января ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. 22 января в области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15, на западе области 20 мороза с дальнейшим понижением.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. 22 января в области на западе, севере ожидается туман. Ночью на севере, востоке гололед. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На севере, востоке области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 11-16 мороза с дальнейшим понижением.

В Актюбинской области ожидаются метель, на западе, севере, юге области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, временами 23 м/с. В Актобе ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с. 22 января в области на севере, востоке ожидается низовая метель. На западе области туман. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 17-22, на западе, севере области 25 мороза с дальнейшим понижением.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный снег. Метель. Днем на востоке области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Костанае ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. 22 января в области на севере, юге, востоке ожидается снег, метель. На западе области туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23-28, на юге, востоке области 20 мороза с дальнейшим понижением.

В Акмолинской области ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем на западе, юге, востоке области временами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау временами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. 22 января в области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. Метель. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на востоке области 17 мороза с дальнейшим понижением.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег, днем на западе области сильный снег. Метель, на востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. 22 января в области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. Метель. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 25-30, на юге области 20 мороза. В Петропавловске 22 января ожидается метель. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-27 мороза.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, гололёд. Ветер южный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер южный, днем порывы 15-20 м/с. 22 января в области ожидается снег, ночью на западе, севере области сильный снег. Метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с, на юге, востоке области временами порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, на западе области 18 мороза с дальнейшим понижением.

На севере, востоке Улытауской области ожидается временами сильный снег. Осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. 22 января в области ожидается снег, метель. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 17-22, на востоке области 13 мороза с дальнейшим понижением.

На западе, севере Карагандинской области ожидается временами сильный снег. Осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. 22 января в области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. Метель. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, на западе, севере области 20-25 мороза с дальнейшим понижением.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, востоке, юге Абайской области ожидается метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ночью и утром ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. 22 января в области ожидаются осадки, на юге, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе, востоке области 25 мороза.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. 22 января в области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области сильный снег. Метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20, на востоке области 25-30 мороза.

В Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре области 15-20, днем 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с. 22 января в области ожидается снег, низовая метель. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. 22 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10, на западе, севере 15 мороза, 23 января прогнозируется дальнейшее понижение ночью до 15-20, на западе, севере области 25 мороза.

21-22 января в Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем 21 января, сутки 22 января на юге, в горных и предгорных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, днем 21 января, сутки 22 января 15-20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более. 22 января резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7, на севере, в горных районах области 10 мороза, 23 января прогнозируется дальнейшее понижение ночью до 10-15, на севере и в горных районах области до 20 мороза.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман, днем гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с. 22 января в области ожидаются осадки, на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе, в горных районах временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15, на севере, в горных районах области 20 мороза. В Таразе 22 января ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью и утром временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 11-13 мороза.

Утром и днем на северо-западе Алматинской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный вечером в южной половине области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.22 января в области ожидаются осадки, на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег) и гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный в южной половине области 18-23 м/с, временами порывы 30 м/с и более. 23 января на юге, в горных районах ожидается сильный снег. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, на севере, в горных районах области сильного мороза 20-25 мороза.

22 января в Жетысуской области ожидаются осадки, на востоке, в центре, горных районах сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, востоке, в горных районах области туман. Ветер северный на востоке, в центре, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, на севере, в горных районах области сильного мороза 20-25 мороза.

В Астане ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ранее были названы регионы Казахстана, в которых 21 января прогнозируется снегопад.

