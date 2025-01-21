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Общество

Казахстанцев стали обманывать при обмене валюты

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 09:10 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило казахстанцев, находящихся за рубежом, о новом виде мошенничества. Злоумышленники, подключаясь к чатам для соотечественников в Telegram и WhatsApp, предлагают обмен валюты по выгодным условиям, сообщает Zakon.kz.

Вместо реального обмена они предоставляют реквизиты для перевода денег на счета криптовалютных продавцов или дропперов, а затем исчезают, удаляя переписки и выходя из чатов.

Мошенничество, уточнили специалисты, уже было зафиксировано в таких странах, как Южная Корея, Китай и США.

"Призываем граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения".Пресс-служба МВД РК

Ранее мы рассказывали, что казахстанские мошенники стали "торговать" автомобилями. Злоумышленники придумали новый способ, как получить доход. Теперь обманщики якобы продают машины, выманивая у доверчивых покупателей предоплату. Как это происходит, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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