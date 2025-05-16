"Работа мечты" и жилье за копейки: как стали обманывать казахстанцев

В связи с участившимися случаями мошенничества Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает жителей о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая:

трудоустройство за рубежом с "высокой зарплатой" без необходимости знания языка и опыта;

аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, "акционным" ценам.

Но после получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи.

Ключевые признаки мошенничества

требование предварительной оплаты за услуги, "бронь" или оформление документов;

отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий;

контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи;

использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.

Казахстанцам в очередной раз рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Проверяйте легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН.

Никогда не переводите деньги без официального договора.

Остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком выгодными.

Не передавайте свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам.

Пользуйтесь только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране.

"Если вы стали жертвой мошенничества – незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся. Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления". Пресс-служба МВД РК

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