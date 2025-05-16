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"Работа мечты" и жилье за копейки: как стали обманывать казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 14:06 Фото: freepik
В связи с участившимися случаями мошенничества Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает жителей о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая:

  • трудоустройство за рубежом с "высокой зарплатой" без необходимости знания языка и опыта;
  • аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, "акционным" ценам.

Но после получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи.

Ключевые признаки мошенничества

  • требование предварительной оплаты за услуги, "бронь" или оформление документов;
  • отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий;
  • контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи;
  • использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.

Казахстанцам в очередной раз рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

  • Проверяйте легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН.
  • Никогда не переводите деньги без официального договора.
  • Остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком выгодными.
  • Не передавайте свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам.
  • Пользуйтесь только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране.
"Если вы стали жертвой мошенничества – незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся. Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления".Пресс-служба МВД РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 14:06
Пять популярных схем обмана казахстанцев

Ранее мы сообщали, что сотрудники киберполиции ДП Шымкента в рамках операции Anti-Fraud задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве. По версии следствия, он обманул ученика шестого класса, предложив ему купить "прокачанный" аккаунт популярной мобильной игры Free Fire. Известно, что ребенок, поверив в предложение, по указанию злоумышленника сфотографировал и передал данные банковской карты своей матери, включая код подтверждения, после чего с карты было списано более двух миллионов тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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