"Работа мечты" и жилье за копейки: как стали обманывать казахстанцев
По данным правоохранителей, мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая:
- трудоустройство за рубежом с "высокой зарплатой" без необходимости знания языка и опыта;
- аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, "акционным" ценам.
Но после получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи.
Ключевые признаки мошенничества
- требование предварительной оплаты за услуги, "бронь" или оформление документов;
- отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий;
- контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи;
- использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.
Казахстанцам в очередной раз рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
- Проверяйте легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН.
- Никогда не переводите деньги без официального договора.
- Остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком выгодными.
- Не передавайте свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам.
- Пользуйтесь только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране.
"Если вы стали жертвой мошенничества – незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся. Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления".Пресс-служба МВД РК
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