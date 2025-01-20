Афера с предоплатой за авто в Казахстане набирает обороты

Казахстанские мошенники стали "торговать" автомобилями. Злоумышленники придумали новый способ, как получить доход. Теперь обманщики якобы продают машины, выманивая у доверчивых покупателей предоплату, сообщает Zakon.kz.

Как это происходит. Сначала аферисты выкладывают в Сеть объявления о продаже автомобиля.

Их предложение кажется очень выгодным: хорошее авто с небольшим пробегом по цене гораздо ниже рыночной. Продавец умело уверяет, что продает машину в связи с болезнью родственника или иным семейным обстоятельством.

Но как только потенциальный покупатель проявляет заинтересованность, его просят внести задаток. Продавец говорит, что желающих купить авто несколько, а аванс гарантирует, что продадут его именно вам, а не кому-то другому. На первый взгляд, в этой истории все логично:

"Поверив, покупатель переводит аванс на карту "продавца", и тот исчезает с "радаров": номер оказывается заблокированным, а вся переписка удалена. Вернуть деньги в такой ситуации практически невозможно, так как обманщики регистрируют номера телефонов и карты на третьих лиц".

В этой истории, как отмечают специалисты Stopfake.kz, с самого начала были "красные флаги", которые должны насторожить покупателя в любой сделке.

Цена намного ниже рыночной, а качество товара при этом очень хорошее.

Как правило, любой продавец хочет выручить больше денег за хороший товар. Продавать что-то по очень низкой цене, за исключением некоторых, весьма редких ситуаций, бессмысленно.

Вам говорят о том, что желающих купить товар несколько или по какой-то причине решение о покупке необходимо принять прямо сейчас, не раздумывая.

Спешка и искусственный ажиотаж лишают потенциальную жертву возможности мыслить рационально. В таких условиях человек может не обратить внимания на подозрительные детали и отказаться от проверки фактов.

Вас просят перевести задаток еще до того, как вы увидели товар.

Мошенники говорят, что увидеть товар прямо сейчас нельзя, так как он находится в другом городе или его владелец очень болен и не может встречаться с покупателями.

Как не стать жертвой обмана

Во-первых, перед крупной покупкой тщательно изучите рынок. Так вы будете знать средний уровень цен на интересующий вас товар и сразу заметите несоответствие цены и качества в объявлениях мошенников.

Во-вторых, никогда не совершайте крупных покупок, не взвесив все "за" и "против". Если вас торопят – лучше откажитесь от сделки. Есть риск того, что вас хотят обмануть или продать вам некачественный товар.

В-третьих, никогда не переводите деньги за товар до того, как вы его осмотрите лично. Не доверяйте фотографиям и видео, даже если они сделаны "специально для вас". Помните, что мошенники могут подделывать медиафайлы и часто присылают фотографии "удостоверения личности" для того, чтобы убедить потенциальных жертв в своей честности.

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