#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Общество

"Штраф за рахмет" прокомментировали в полиции Алматы

Штраф за рахмет прокомментировали в полиции Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 10:54 Фото: pexels
В полиции Алматы 21 января отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что в Казахстане якобы начали штрафовать за включение аварийного сигнала в знак благодарности ("рахмет"), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. Голос за кадром утверждает, что по закону нельзя включать аварийку, когда благодаришь.

В ДП Алматы заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Водитель был привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации. В полицию поступило обращение через портал "Е-Отиниш" от гражданки, которая сообщила, что водитель минивэна, перестраиваясь из правого ряда в левый на проспекте Назарбаева, создал аварийную ситуацию. В своем заявлении она попросила принять меры в отношении правонарушителя. В ходе разбирательства водитель был установлен и приглашен в местную полицейскую службу. По результатам рассмотрения был составлен административный протокол по ст. 606 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях", – пояснили в полиции.

Что касается аварийного сигнала, то водитель действительно задал инспектору вопрос о правилах его использования.

"Однако ответ сотрудника был вырван из контекста, неправомерно представлен в обнародованном видео как причина привлечения к ответственности, что ввело общественность в заблуждение", – продолжили в полиции.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы призывает пользователей социальных сетей проверять достоверность информации перед ее распространением.

Ранее в полиции Алматы рассказали, за что смягчили, а за что ужесточили ответственность в новых поправках в Правилах дорожного движения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане планируют увеличить мощности переработки мусора
Общество
10:49, Сегодня
В Казахстане планируют увеличить мощности переработки мусора
Гигантская пробка образовалась на трассе Караганда – Астана из-за бурана
Общество
10:42, Сегодня
Гигантская пробка образовалась на трассе Караганда – Астана из-за бурана
Почти на 10 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки
Общество
10:42, Сегодня
Почти на 10 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: