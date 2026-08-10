Таксисты отказываются ехать в аэропорт Алматы из-за массовых штрафов: заявление полиции

В соцсетях появилась информация о том, что таксистов якобы стали массово и безосновательно штрафовать после остановки для высадки пассажиров в аэропорту. В полиции города ответили на обвинения, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось сообщение следующего содержания:

"Алматинские таксисты объявили бойкот аэропорту и массово отказываются везти туда пассажиров. По словам водителей, они привозят пассажиров, останавливаются у входа буквально на две минуты, чтобы высадить их, однако практически сразу получают штраф за неправильную парковку – 21 тысячу тенге. Как утверждают таксисты, сотни водителей уже получили такие штрафы. В знак протеста они начали массово отказываться от заказов в аэропорт, заявляя, что не хотят рисковать очередным штрафом при высадке пассажиров".





Между тем пользователь Instagram блогер raha_taxsa записал видео, на котором показал, где именно и за что водителей могут оштрафовать.

А позже он сообщил, что около терминала международных вылетов поставили знак, разрешающий высадку пассажиров.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что водителей такси якобы штрафуют за остановку для высадки пассажиров на территории аэропорта, не соответствует действительности и искажает фактическую ситуацию.

"На территории аэропорта на отдельных участках установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена". При этом предусмотрены места для высадки пассажиров, обозначенные соответствующими дорожными знаками. В соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД), остановка транспортного средства для посадки или высадки пассажиров допускается, в том числе на участках, где запрещена стоянка, если соблюдены требования ПДД и продолжительность остановки не превышает установленного времени. Таким образом, сам факт кратковременной остановки для высадки пассажира не является основанием для привлечения к административной ответственности", – сообщили в ДП.

В случае же нарушения требований дорожных знаков и других положений ПДД, водителя привлекут к ответственности в установленном законом порядке.

"Если водитель не согласен с вынесенным постановлением, он вправе обжаловать его в установленном законодательством порядке", – резюмировали в полиции.

Ранее в Алматы разгорелся скандал из-за таксиста, который довез иностранца из аэропорта за 150 долларов США.