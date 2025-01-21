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Общество

Названы самые загрязненные города Казахстана

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана 21 января 2025 года заявили, что состояние атмосферного воздуха под контролем, сообщает Zakon.kz.

В комитете отметили, что санитарно-эпидемиологическая служба, наряду с другими ведомствами, уделяет приоритетное внимание вопросу улучшения качества атмосферного воздуха населенных мест. На систематической основе ведется санитарно-эпидемиологический мониторинг за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния промышленных предприятий и крупных автомагистралей.

"За 2024 год исследовано на санитарно-химические показатели более 649 тыс. проб атмосферного воздуха, из них с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ – 1,6%. Выше среднереспубликанских показателей отмечены превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов Алматы (7,4%), Астана (3,4%) и Абайской области (2,1%)".Пресс-служба КСЭК

По всем превышениям ПДК загрязняющих веществ, как заверили в комитете, санитарно-эпидемиологической службой проводится оценка рисков влияния на здоровье населения, в том числе на органы дыхания.

"Все эти загрязнители возникают в результате сжигания топлива электроэнергетическими установками, промышленными предприятиями и транспортными средствами, а также в результате химических реакций газов. Также загрязнение атмосферного воздуха усугубляют определенные метеорологические условия, например, устойчивый антициклон, из-за которого долгое время нет ветра и осадков, и расположение населенных пунктов в низинах и долинах, где задерживаются потоки ветра".Пресс-служба КСЭК

В целях улучшения качества воздуха направляются рекомендации и предложения в местные исполнительные органы и заинтересованные ведомства по:

  • модернизации системы канализационно-очистных станций;
  • проведению работ по снижению выбросов промышленными предприятиями;
  • строительству и модернизации полигонов для ТБО;
  • замене морально-устаревших автотранспортных средств;
  • переходу на экологически чистые виды топлива, в том числе для транспорта;
  • озеленению территорий.

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25 декабря 2024 года в Минэкологии назвали самые загрязненные города Казахстана. В список вошли Астана, Алматы и Шымкент, а также Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорск. По данным ведомства, основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются теплоисточники – ТЭЦ и котельные, промышленность, устаревшие канализационно-очистные сооружения, автомобили и частный сектор.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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