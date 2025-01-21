МВД обратилось к водителям всех областей

22 января в Министерстве внутренних дел в связи с ухудшением погодных условий обратились к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что из-за сильного ветра, снегопада и гололедицы ограничили движение автотранспорта на 43 автодорогах в 15 областях.

"Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6000 км, что составляет 25% от всей сети дорог указанной категории. Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан!", – отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

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Информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол", по короткому номеру телефона 1403.

Ранее стало известно, какая обстановка сложилась на дорогах Акмолинской области из-за непогоды.

