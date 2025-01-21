В Алматы и еще двух областях объявлена повышенная лавинная опасность
Как отметили в МЧС РК, в горных районах южной столицы, области и восточно-казахстанского региона насчитывается 619 лавиноопасных участков.
"На сегодняшний день в горных районах республики в высокогорной зоне выше 2 тыс. м сохраняется сложная снеголавинная обстановка. Мониторинг лавинной обстановки осуществляется 78 постоянными постами, 26 сезонными лавинными постами и маршрутами ГУ "Казселезащита".Пресс-служба МЧС РК
Наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Поэтому, чтобы избежать непредвиденной ситуации и не оказаться под лавиной, каждый собирающийся в горы обязан знать основные правила поведения в горах и при сходе лавин.
"С начала лавиноопасного периода на юго-востоке и востоке Казахстана зарегистрировано 18 самопроизвольных сходов снежных лавин объемом снежной массы 7860 куб. м. Проведено 39 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом более 32087 куб. м. В зимний сезон 2024-2025 годов в горных районах страны сохраняется сложная снеголавинная обстановка".Пресс-служба МЧС РК
Так, на основании прогноза погоды РГП "Казгидромет" в январе температура воздуха в горных регионах ожидается в среднем выше нормы.
Количество осадков в горах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областей ожидается около нормы. В горах Восточно-Казахстанской области количество осадков за месяц предполагается больше нормы.
"Снегопады и оттепели обусловят неустойчивое состояние снежного покрова в горах и самопроизвольный сход снежных лавин. В периоды сильных снегопадов возможен самопроизвольный сход лавин", – предупредили синоптики.
Министерство советует учитывать информацию о предупреждении схода лавин, когда вы собираетесь в горы, и призывает отказаться от путешествия на природу.
"Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь, необходимо узнать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках. Следует передвигаться по маркированным тропам, а также изучить информацию о местности, в которой есть риск схода лавин. Максимально избегать опасных склонов. Эти простые правила поведения позволят спасти жизнь!" – отмечают спасатели.
При этом сотрудники МЧС добавили, что если перед выходом в горы зафиксированы обильные снегопады, то поход лучше отложить на два-три дня. В случае отсутствия лавин нужно дождаться, пока осадки осядут.
Также очень важно не ходить в горы одному или вдвоем – желательно держаться группой. Это обеспечит страховку при сходе лавин (например, если участники группы будут связаны лавинной лентой, это даст возможность обнаружить засыпанного снегом спутника).
Существуют следующие правила
- Перед тем, как пойти в горы, желательно побеспокоиться о лавинном приемопередатчике, взяв его с собой. Он незаменим при поиске человека, который оказался в лавине.
- Очень важно не забыть дома мобильный телефон. Этот гаджет спас жизнь не одному человеку в горах. Также неплохо взять с собой специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек. Они дают возможность "всплыть" на поверхность пострадавшему, если накрыла лавина.
- Помните: в горах нужно передвигаться лишь по дорогам и проложенным тропам долин, а также по гребням гор. При этом важно помнить о том, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны, пересекать их поперек, передвигаться зигзагом.
- Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно вспомнить одно из основных правил поведения, когда на тебя несется лавина: уходить с пути несущегося потока в безопасное место нужно двигаясь не вниз, а по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево.
- Если так получилось, что от лавины уйти не удалось, одно из правил поведения – сразу освободитесь от всех вещей, которые будут затягивать в несущийся поток, а также сковывать движения (от рюкзака, лыж, палок, ледоруба). Необходимо тотчас резко пробираться к краю потока, делая все возможное, чтобы остаться наверху лавины. Если есть возможность, зацепитесь за дерево, камень, куст.
В МЧС рекомендовали не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавин, и воздержаться от походов в горы. В горной местности наблюдается неустойчивое состояние снега на склонах.