В Алматы и еще двух областях объявлена повышенная лавинная опасность

Жителей Алматы, Алматинской области и ВКО предупредили об угрозе схода лавин. Предупреждение распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям республики, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, в горных районах южной столицы, области и восточно-казахстанского региона насчитывается 619 лавиноопасных участков.

"На сегодняшний день в горных районах республики в высокогорной зоне выше 2 тыс. м сохраняется сложная снеголавинная обстановка. Мониторинг лавинной обстановки осуществляется 78 постоянными постами, 26 сезонными лавинными постами и маршрутами ГУ "Казселезащита". Пресс-служба МЧС РК

Фото: МЧС РК

Наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Поэтому, чтобы избежать непредвиденной ситуации и не оказаться под лавиной, каждый собирающийся в горы обязан знать основные правила поведения в горах и при сходе лавин.

"С начала лавиноопасного периода на юго-востоке и востоке Казахстана зарегистрировано 18 самопроизвольных сходов снежных лавин объемом снежной массы 7860 куб. м. Проведено 39 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом более 32087 куб. м. В зимний сезон 2024-2025 годов в горных районах страны сохраняется сложная снеголавинная обстановка". Пресс-служба МЧС РК

Фото: МЧС РК

Так, на основании прогноза погоды РГП "Казгидромет" в январе температура воздуха в горных регионах ожидается в среднем выше нормы.

Количество осадков в горах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областей ожидается около нормы . В горах Восточно-Казахстанской области количество осадков за месяц предполагается больше нормы .

"Снегопады и оттепели обусловят неустойчивое состояние снежного покрова в горах и самопроизвольный сход снежных лавин. В периоды сильных снегопадов возможен самопроизвольный сход лавин", – предупредили синоптики.

Фото: МЧС РК

Министерство советует учитывать информацию о предупреждении схода лавин, когда вы собираетесь в горы, и призывает отказаться от путешествия на природу.

"Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь, необходимо узнать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках. Следует передвигаться по маркированным тропам, а также изучить информацию о местности, в которой есть риск схода лавин. Максимально избегать опасных склонов. Эти простые правила поведения позволят спасти жизнь!" – отмечают спасатели.

При этом сотрудники МЧС добавили, что если перед выходом в горы зафиксированы обильные снегопады, то поход лучше отложить на два-три дня. В случае отсутствия лавин нужно дождаться, пока осадки осядут.

Фото: МЧС РК

Также очень важно не ходить в горы одному или вдвоем – желательно держаться группой. Это обеспечит страховку при сходе лавин (например, если участники группы будут связаны лавинной лентой, это даст возможность обнаружить засыпанного снегом спутника).

Существуют следующие правила

Перед тем, как пойти в горы, желательно побеспокоиться о лавинном приемопередатчике, взяв его с собой. Он незаменим при поиске человека, который оказался в лавине.

Очень важно не забыть дома мобильный телефон. Этот гаджет спас жизнь не одному человеку в горах. Также неплохо взять с собой специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек. Они дают возможность "всплыть" на поверхность пострадавшему, если накрыла лавина.

Помните: в горах нужно передвигаться лишь по дорогам и проложенным тропам долин, а также по гребням гор. При этом важно помнить о том, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны, пересекать их поперек, передвигаться зигзагом.

Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно вспомнить одно из основных правил поведения, когда на тебя несется лавина: уходить с пути несущегося потока в безопасное место нужно двигаясь не вниз, а по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево.

Если так получилось, что от лавины уйти не удалось, одно из правил поведения – сразу освободитесь от всех вещей, которые будут затягивать в несущийся поток, а также сковывать движения (от рюкзака, лыж, палок, ледоруба). Необходимо тотчас резко пробираться к краю потока, делая все возможное, чтобы остаться наверху лавины. Если есть возможность, зацепитесь за дерево, камень, куст.

Фото: МЧС РК

В МЧС рекомендовали не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавин, и воздержаться от походов в горы. В горной местности наблюдается неустойчивое состояние снега на склонах.